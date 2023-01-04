تشكيلة مخدرات وطلقات نارية.. 3 ضبطيات مع ركاب بمطار القاهرة| صور

قامت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسي المدير العام بتحرير اول ثلاث محاضر ضبط في العام الجديد، الاول ضد راكب أجنبي بحوزته كمية من الطلقات النارية الحية، والثاني ضد راكب أجنبي من اصل مصري بحوزته نبات الماريجوانا المخدر و شرائط لعقار مدرج بجداول المخدرات، والثالث ضد راكب عربي بحوزته حلوي مخلوطة بمخدر الماريجوانا وامبولات وسجائر بهم زيت الماريجوانا.

الحالة الأولى أثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط التركية القادمة من اسطنبول استوقف أشرف عبد الحميد رئيس القسم المعين علي لجنة الخط الأخضر احد الركاب اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه او ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية وبتفتيش حقائبة علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من مصطفي مرسي مأمور الجمرك و سامح سيد رئيس القسم واللذان تلاحظ لهما وجود اجسام معدنية صغيرة داخل الحقائب، قامت اميرة طلبة مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٣ بتكليف بسمة حسني عبد الحميد مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكبة يدويا مما اسفر عن ضبط ٢٥ طلقة نارية، افادت ادارة الحماية المدنية بالمطار بانهم طلقات عيار ٩ مل حية وصالحة للاستخدام محظور دخولهم قانونا.

الحالة الثانية اثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من لندن حيث استوقف أشرف عبد الحميد رئيس القسم احد الركاب اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر ايضا حوزته لما يجب الإفصاح عنه، وبتفتيش حقائبة علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من عماد حمدي مأمور الجمرك و سامح سيد رئيس القسم واللذان تلاحظ لهما وجود كثافات عضوية داخل الحقائب، قامت اميرة طلبة بتكليف مصطفي صادق مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما اسفر عن ضبط لفتان بداخلهما نبات الماريجوانا المخدر بوزن ٤٥ جرام، وستة شرائط لعقار بريجابالين ٥٠ ملجم بهم ٨٤ كبسولة، أربعة أجزاء من شرائط لنفس العقار بهم ٢٨ كبسولة.

أما الحالة الثالثة فكانت اثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من نيويورك حيث استوقف مصطفي حسن عبد العزيز مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر احد الركاب اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه وبتفتيش حقائبه علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من محمد صلاح كامل مأمور الجمرك و هاني مصطفي رئيس القسم واللذان تلاحظ لهما وجود كثافات عضوية داخل الحقائب.

قام جورج الفونس مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بتكليف كل من مصطفي صادق و محمود عباس مأمورا الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما اسفر عن ضبط ٢ كيس بداخلهما حلوي مخلوطة بمخدر cbd بوزن ٩٥ جرام و ٥ امبولات بداخلهم زيت الماريجوانا المخدر بوزن ٥٠ جرام و ٣ لفة بلاستيك بداخلهم سجائر ملفوفين بنبات الماريجوانا المخدر و سيجارة الكترونية بها زيت الماريجوانا و جهاز يستخدم في تدخين ما سبق.

شارك في الضبط أحمد محمد عبد الواحد مأمور الجمرك و حازم محمد علي مدير الحركة.

امر تامر رمزي قاسم مدير الادارة الرابعة بالانابة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ١ لسنة ٢٠٢٣ ضد الراكب الاول، وتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٢ ضد الراكب الثاني، وتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٣ لسنة ٢٠٢٣ ضد الراكب الثالث وذلك بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي والذي احال الركاب الثلاثة للنيابة المختصة.