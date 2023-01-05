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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الحوت .. حظك اليوم الخميس 5 يناير 2023 : بشرى بعد الانفصال

برج الحوت وحظك اليوم
برج الحوت وحظك اليوم

يحب رجل برج الحوت الضحك ويحتاج  إلى شخص مرح ومريح بجانبه، من ناحية أخرى فهو حساس للغاية ولديه حاجة إلى الاستماع وإرضاء الناس في حياته، مما يجعله عرضة للتلاعب والأكاذيب. 

وإليك توقعات برج الحوت وحظك اليوم الخميس 5 يناير 2023 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي خلال السطور التالية.

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برج الحوت وحظك اليوم الخميس 5 يناير 2023

قد يكون الحفاظ على نظرة إيجابية وإعطاء الأولوية للصحة أسهل إذا كنت تميل إلى التركيز على الأشياء الجيدة في الحياة، قد لا تواجه مشكلة في تحقيق توازن صحي بين التزاماتك المهنية والتزاماتك الشخصية، ربما يمكنك مد يد المساعدة إلى أحد أفراد أسرته اليوم، ومع ذلك، قد يكون لقراراتك الرومانسية تأثير على حياتك الشخصية، قد لا يوافق عائلتك على خططك للزواج من شريك حياتك، قد ينشأ سوء الفهم في المنزل نتيجة لذلك، وربما تكون قد جمعت مدخرات جيدة ويمكنك تحمل تكاليف علاج نفسك من حين لآخر، قد يعتقد البعض منكم أن قضاء عطلة معًا كعائلة سيكون وسيلة رائعة للاقتراب، يمكن أن تستمر النزاعات على الممتلكات لبعض الوقت.

توقعات برج الحوت مهنيا

قد يفوز تفانيك في مكان العمل بمديح رؤسائك، إذا كنت قادرًا على إكمال مهامك بسهولة نسبية، فقد يفكر رئيسك في ترقيتك، قد تحصل على بعض التقدير العام لكل العمل الشاق الذي بذلته كمحترف.

‏توقعات برج الحوت صحيا

عندما يتعلق الأمر بصحتك، فمن المرجح أن يشعر مواليد برج الحوت بالراحة من مشكلة طويلة الأجل، على الرغم من أن روتين التمرين الجديد يمكن أن يساعدك في الحفاظ على مستوى لياقتك، إلا أن جلسات التأمل المنتظمة يمكن أن تساعدك على تهدئة عقلك.

توقعات برج الحوت عاطفيا

يمكنك أن تتوقع وجودًا هادئًا ورومانسيًا، بعد فترة طويلة من الانفصال، قد تجد الشخص المناسب، وسيكون لديك المزيد من الوقت لقضائه معًا، بالنسبة للحوت العازب، قد تكون هذه فرصة للعثور على حبهم الحقيقي.

توقعات برج الحوت في الفترة المقبلة

لقد كنت تستمتع بوقتك مع أحبائك وسترحب بالمزيد منها، ستشعر بالقوة والوحدة مع الكون بعد القيام بذلك، اجتمع مع أفضل أصدقائك؛ سيكون ممتعًا ومحفزًا لعقلك.

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