عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عقب الكشف الطبي اليوم.. الصقر يحدد موعد الإعلان عن صفقة الأهلي الجديدة

صدى البلد

وصل عزيز يعقوبو إلي القاهرة منذ قليل لاجراء الكشف الطبي عليه قبل التوقيع للنادي الاهلي 

 

وكتب احمد حسن نجم الكرة المصرية السابق عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك ”:خاص.. أمير توفيق وأحمد أبو عبلة يصطحبان عزيز يعقوبو إلى إحدى المستشفيات لخضوعه إلى فحص طبي ومن ثم الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي"

 

 

txt

شوبير يهاجم إعلاميي الزمالك وفيريرا كلمه السر

يواصل النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، سعيه لتدعيم صفوفه، خاصة على مستوى الخط الأمامي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

واقترب الأهلي من إتمام صفقة عبد العزيز يعقوبو، لاعب رايو آفي البرتغالي وستكلف الصفقة خزينة النادي الأهلي نحو 2.5 مليون يورو، تسدد على قسطين.


قيمة عقد الدبابة الغانية الجديدة في الأهلي 
وسيحصل على عقد بقيمة 800 ألف يورو سنويا، بالإضافة إلى 200 ألف أخرى كإضافات مرتبطة بتسجيل الأهداف، ومساعدة الفريق على حصد الألقاب.

ويحمل عبد العزيز يعقوبو (24 عاما)، الجنسية الغانية، ولعب لأندية استوريل برايا وفيتوريا جيماريش وفيزيلا.

وشارك مهاجم الأهلي المحتمل، هذا الموسم في 15 مباراة، سجل خلالها 8 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة.

وتوصل النادي الأهلي لاتفاق مع فريق رايو آفي البرتغالي لضم مهاجمه عبد العزيز يعقوبو، الشهير بـ "عزيز"، حيث قطعت إدارة القلعة الحمراء شوطًا كبيرًا في مفاوضاته مع النادي البرتغالي لضم يعقوبو خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ورحب النادي البرتغالي برحيل اللاعب للأهلي خلال يناير الجاري، وتتبقى فقط الرتوش الأخيرة قبل الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي، خلال ساعات.


الأهلي يضم دبابة غانية خلال ساعات.. تفاصيل
من هو عبد العزيز يعقوبو دبابة الأهلي الجديد؟
يعقوبو هو مواليد 10 نوفمير 1998 "24 عاما".
غاني الجنسية.
يلعب في مركز المهاجم الصريح.
يتميز بالقوة والسرعة في الخط الأمامي.
لعب لأندية استوريل برايا وفيتوريا جيماريش وفيزيلا.
شارك هذا الموسم في 15 مباراة سجل 8 أهداف وتمكن من صناعة 3 أهداف أخرى.
كان الأهلي حقق فوزًا كبيرًا على بيراميدز بثلاثة أهداف دون رد، ضمن منافسات مباريات الجولة الحادية عشرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

ورفع الأهلي رصيده إلى 27 نقطة ليحتل قمة جدول الدور المصري، بينما تجمد رصيد بيراميدز عند 20 نقطة ليحتل المركز الرابع.

الأهلى الزمالك الخطيب النادي الأهلي أحمد حسن كرة القدم شوبير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد التنمر عليها.. رامي رضوان: بنتي زي القمر وكلام الناس ملوش قيمة

760 جنيهًا مرة واحدة| أسعار الذهب تتراجع بقوة وعيار 21 الآن مفاجأة

بنك مصر يصدر شهادة ادخار بعائد 25% لمدة عام

كلام مؤكد بنسبة 1000%.. سيف زاهر يكشف تفاصيل مفاجأة عن كولر وكهربا

رجع تاني.. هبوط جديد في سعر الذهب اليوم الأربعاء 4-1-2023

مفاجأة.. الأهلي يقترب من ضم ثنائي بيراميدز

عازف الأورج داخل قسم الساحل.. ماذا حدث مع عبدالسلام في كمين المظلات؟

انهيار الدولار بالسوق السوداء بعد ارتفاع الاحتياطي.. ومفاجأة في سعره الآن بالبنوك

موضوعات متعلقة

محافظ المنوفية يأمر بتسهيل إجراءات صرف معاش تكافل وكرامة لمواطنة

ترشيحاتنا

الأنبياء رحمة للإنسانية.. مفتي الجمهورية يزور البابا تواضروس للتهنئة بعيد الميلاد المجيد

13 حكما.. معلومات لا تعرفها عن عازف الأورج محمد عبد السلام

مفوض اللجنة الأمريكية للحريات: السيسي يستحق بالغ التقدير لاهتمامه بمسألة الحريات الدينية

بالأسماء.. الصفقات الشتوية تمهد لموسم ناري في الأهلي

تطور خطير.. بولندا تحاكم مواطنين من روسيا وبيلاروس بتهمة التجسس|تفاصيل

الدولار يقترب من الـ 26 في منتصف تعاملات اليوم بالبنوك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انفصال من طرف واحد.. قصة زواج وطلاق هيثم محمد ووفاء قمر المثيرة للجدل

سعر أقراط جورجينا يثير ضجة على السوشيال ميديا.. رقم صادم

السؤال المفخخ.. لماذا هاجم أحمد آدم منة شلبي في أزمتها؟

إني أخاف فواجع القدر.. سما رامي أيقونة متلازمة داون أمام الحرم المكي

فيديو

غرق مدينة براني .. سيول وأمطار غزيرة بمحافظة مرسى مطروح |فيديوجراف

العليا لمكافحة كورونا تكشف حقيقة عودة المتحور الجديد.. شاهد

زيادة جديدة في الأجور.. مفاجآت سارة للمواطنين بعد شهر رمضان

القبض على شيرين وحسام حبيب في لبنان والتحقيق معهما | اعرف السبب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

لمعارضي توثيق الطلاق.. أين المشكلة؟

عبد المعطى أحمد

عيد ميلاد مجيد لأقباط مصر

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان 13

أحمد نجم

عام جديد بفكر أفضل

المستشار أسـامة الصعيدي

المفتاح والسر فى العام الجديد

إلهام أبو الفتح

يا رب.. 2023 سنة سعيدة

الدكتور محمد داود

كيف نستشرف المستقبل لعام جديد؟!

النائبة عفاف زهران

قرارات البنك المركزي والممارسات غير المشروعة على الدولار

اﻟﻤﺰﻳﺪ