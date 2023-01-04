عقب الكشف الطبي اليوم.. الصقر يحدد موعد الإعلان عن صفقة الأهلي الجديدة

وصل عزيز يعقوبو إلي القاهرة منذ قليل لاجراء الكشف الطبي عليه قبل التوقيع للنادي الاهلي

وكتب احمد حسن نجم الكرة المصرية السابق عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك ”:خاص.. أمير توفيق وأحمد أبو عبلة يصطحبان عزيز يعقوبو إلى إحدى المستشفيات لخضوعه إلى فحص طبي ومن ثم الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي"

يواصل النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، سعيه لتدعيم صفوفه، خاصة على مستوى الخط الأمامي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

واقترب الأهلي من إتمام صفقة عبد العزيز يعقوبو، لاعب رايو آفي البرتغالي وستكلف الصفقة خزينة النادي الأهلي نحو 2.5 مليون يورو، تسدد على قسطين.



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وسيحصل على عقد بقيمة 800 ألف يورو سنويا، بالإضافة إلى 200 ألف أخرى كإضافات مرتبطة بتسجيل الأهداف، ومساعدة الفريق على حصد الألقاب.

ويحمل عبد العزيز يعقوبو (24 عاما)، الجنسية الغانية، ولعب لأندية استوريل برايا وفيتوريا جيماريش وفيزيلا.

وشارك مهاجم الأهلي المحتمل، هذا الموسم في 15 مباراة، سجل خلالها 8 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة.

وتوصل النادي الأهلي لاتفاق مع فريق رايو آفي البرتغالي لضم مهاجمه عبد العزيز يعقوبو، الشهير بـ "عزيز"، حيث قطعت إدارة القلعة الحمراء شوطًا كبيرًا في مفاوضاته مع النادي البرتغالي لضم يعقوبو خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ورحب النادي البرتغالي برحيل اللاعب للأهلي خلال يناير الجاري، وتتبقى فقط الرتوش الأخيرة قبل الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي، خلال ساعات.



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من هو عبد العزيز يعقوبو دبابة الأهلي الجديد؟

يعقوبو هو مواليد 10 نوفمير 1998 "24 عاما".

غاني الجنسية.

يلعب في مركز المهاجم الصريح.

يتميز بالقوة والسرعة في الخط الأمامي.

لعب لأندية استوريل برايا وفيتوريا جيماريش وفيزيلا.

شارك هذا الموسم في 15 مباراة سجل 8 أهداف وتمكن من صناعة 3 أهداف أخرى.

كان الأهلي حقق فوزًا كبيرًا على بيراميدز بثلاثة أهداف دون رد، ضمن منافسات مباريات الجولة الحادية عشرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

ورفع الأهلي رصيده إلى 27 نقطة ليحتل قمة جدول الدور المصري، بينما تجمد رصيد بيراميدز عند 20 نقطة ليحتل المركز الرابع.