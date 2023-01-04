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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

غرفة الحرف اليدوية تشارك في معرض البيت العربي للأسر المنتجة

أرشيفية
أرشيفية

 

قال حماده العادلي رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحرف اليدوية ، إن الغرفة تشارك في المعرض العربي للأسر المنتجة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي في الفترة من 5 إلي 11 يناير الجاري بقصر القبة.

و أشار خلال بيان صحفى للغرفة إلى أن زيادة المعارض الحرفية التي أولت لها الدولة خلال الفتره السابقة اهتماما، مما يعطي رواجا لمنتجات الحرف اليدوية وتعزز فرص التسويق المباشر للعاملين بالقطاع الحرفي في مختلف قطاعاته.


واضاف، أن معرض البيت العربي خلال الفترة المقبلة، بمشاركة دولية كبيرة يعزز من التبادل بين تلك الدول ودفع عملية البيع والشراء وتسويق المنتجات لأعضاء الغرفة، مضيفاً إلي أن طبيعية المعارض اختلفت كليا نظراً لأن السنوات السابقة قبل تولي الرئيس الحكم لم يكن أي اهتمام بقطاع الحرف اليدوية، أما في الفترة الحالية فتنامي الاهتمام بالقطاع الحرفي من قبل الرئيس والحكومة غير مسبوق، خلال الخمس سنوات الماضية، وهناك مشاركات مختلفة للعارضين في الفترة الحالية

ولفت إلي أن كثرة المعارض ساهمت في تطوير الحرف اليدوية ، وهناك تنمية ووعي في عديد القطاعات من سجاد وكليم وأواني الطعام و وحدات الاضاءه من منتجات الخزف والمنتجات النحاسية.

ونوة الى أنه اخر 6 إلي 7 سنوات، ونظراً لتقدير واهتمام الدولة للقطاع ادي الي تطور كبير وغير مسبوق للقطاع من خلال التطوير والتدريب وتوفير التمويل في بعض الحالات، مشيرا إلي أن ذلك يصب في صالح الإقتصاد الوطني والتصدير ودعم المنتجات الحرفية في مختلف القطاعات ،


وأشار إلى  أن الغرفة تشارك في معرض البيت العربي بمنتجات شعب الغرفة و في قطاعات السجاد والكليم والنحاس والملابس الجاهزة ومنتجات الخزف و الحلي و التلي ، مضيفاً إلي أن الفترة الحالية هناك دعم للمعارض الخارجية للقطاع يصل إلي 80%، حيث يتحمل الحرفي 20% فقط من قيمه المشاركة، وهي تسهل عملية التصدير بصورة أفضل من ذي قبل وتساعد في زيادة الحصيلة الدولارية

وأكد أن المعرض المقبل هام نظراً لوجود مظلة كجامعة الدول العربية والتي تدفع بالقطاع إلي عقد صفقات مع المشاركين في المعرض، مشدداً إلي أن الغرفة تدعو جميع العاملين بالقطاع الدخول إلي القطاع الرسمي داخل غرفة الحرف اليدوية، ونحن كغرفة نوفر كافة كل شي للعاملين بالقطاع، وهو مايحدث حقيقي في الفتره الماضية وجود راغبين كثر في التواجد بالقطاع الرسمي.
 

الرئيس عبد الفتاح السيسي الملابس الجاهزة المنتجات الحرفية الطعام غرفة صناعة الحرف اليدوية

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