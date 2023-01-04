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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استفزازا.. ألمانيا تدين اقتحام بن غفير للمسجد الأقصي

وزارة الخارجية الألمانية
وزارة الخارجية الألمانية

أعلن متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية، دينيس كوميتات، أن ألمانيا تعتبر زيارة وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير لحرم المسجد الأقصى استفزازا.

وكان قد أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، اليوم الثلاثاء، عن نيته اقتحام المسجد الأقصى مرة ثانية، بعد اقتحامه صباح اليوم.

وقال بن غفير، خلال سلسلة مقابلات أجراها مع وسائل إعلام عبرية: "سأذهب مجدداً إلى الحرم القدسي الشريف، وليس بالضرورة إعلان متى سأذهب"، وفق ما نقلت عنه القناة "12" العبرية.

ومن جانبها، دعت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى مواصلة الالتزام بالحفاظ على الوضع القائم في الأماكن المقدسة.

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