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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الهباش يدين اعتداء المستوطنين على مقبرة الكنيسة الإنجيلية بالقدس المحتلة

فلسطين - علم
فلسطين - علم

أدان قاضي قضاة فلسطين، مُستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، اليوم الأربعاء، الاعتداء الهمجي الذي نفذه المستوطنون الإرهابيون على مقبرة الكنيسة الإنجيلية في القدس المحتلة.

وأكد الهباش، في بيان صحفي، أن هذا الاعتداء يمثل العقلية الهمجية التي تتحكم في دولة الاحتلال الإسرائيلي، والتي لا تفرق بين مسلم ومسيحي أو بين الأحياء والأموات، فالكل مستهدف في نظر هؤلاء الذين يهدفون لإخلاء المدينة المقدسة من أهلها الأصليين من المسلمين والمسيحيين على حد سواء.

وطالب الهباش العالم المسيحي، وعلى وجه الخصوص الفاتيكان والكنائس المسيحية كافة في العالم، بالوقوف في وجه عقلية الإجرام التي تستهدف المحرمات والمقدسات من المساجد والكنائس والمقابر والخروج من حالة النفاق المخزي والصمت على جرائم الاحتلال في فلسطين.

وشدد الهباش على أن الصمت عن جرائم الاحتلال، يشجع الإرهاب الإسرائيلي على الاستمرار في عدوانه على الشعب الفلسطيني ومقدساته الإسلامية والمسيحية.

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