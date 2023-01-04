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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أنغام تروج لحلقتها الجديدة مع هشام عباس

أنغام
أنغام

روجت الفنانة أنغام، لحلقتها الجديدة مع الفنان هشام عباس، وذلك من خلال حسابها الرسمي على “الانستجرام”.

ونشرت أنغام برومو الحلقة، وعلقت قائلة: "انتظرونا في حلقة جديدة من برنامج #أنغام مع النجم هشام عباس 🎤
يوم الخميس والجمعة الساعة ٩ مساءً على DMC ويوم الخميس الساعة ١٠ مساءً على تلفزيون دبي".

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يذكر أن المطرب هشام عباس سيكشف في لقائه التلفزيوني الجديد مع الفنانة أنغام  أسراراً وكواليس من حياته الفنية والشخصية.

بإطلالة ناعمة.. أنغام في أحدث ظهور لها

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ويعد ظهور هشام عباس مع أنغام هو الأول  له عقب أغنيته الجديدة احتفالًا برأس السنة 2023، وهي أغنية السهر والانبساط التي يشارك بها الفنان أكرم حسني وحميد الشاعري التي تم طرحها قبل يومين.

أنغام تحتفل بالعام الجديد

وكانت قد هنأت النجمة أنغام، متابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، بمناسبة رأس السنة الميلادية. 

ونشرت أنغام، صورة لها بإطلالة جذابة، وعلقت عليها: "كل عام وأنتم بخير"

أنغام الفنانة انغام الإنستجرام هشام عباس المطرب هشام عباس

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