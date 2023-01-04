أنغام تروج لحلقتها الجديدة مع هشام عباس

روجت الفنانة أنغام، لحلقتها الجديدة مع الفنان هشام عباس، وذلك من خلال حسابها الرسمي على “الانستجرام”.

ونشرت أنغام برومو الحلقة، وعلقت قائلة: "انتظرونا في حلقة جديدة من برنامج #أنغام مع النجم هشام عباس 🎤

يوم الخميس والجمعة الساعة ٩ مساءً على DMC ويوم الخميس الساعة ١٠ مساءً على تلفزيون دبي".

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

يذكر أن المطرب هشام عباس سيكشف في لقائه التلفزيوني الجديد مع الفنانة أنغام أسراراً وكواليس من حياته الفنية والشخصية.

ويعد ظهور هشام عباس مع أنغام هو الأول له عقب أغنيته الجديدة احتفالًا برأس السنة 2023، وهي أغنية السهر والانبساط التي يشارك بها الفنان أكرم حسني وحميد الشاعري التي تم طرحها قبل يومين.

أنغام تحتفل بالعام الجديد

وكانت قد هنأت النجمة أنغام، متابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، بمناسبة رأس السنة الميلادية.

ونشرت أنغام، صورة لها بإطلالة جذابة، وعلقت عليها: "كل عام وأنتم بخير"