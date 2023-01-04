عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

خاص |بعد شفائها .. منى ذكي تواصل تصوير "تحت الوصاية" في دمياط

منى ذكي
منى ذكي

علم موقع “صدى البلد” أن الفنانة منى زكي، تواصل تصوير أحداث مسلسلها الجديد الذي يحمل اسم “تحت الوصاية” في دمياط، وذلك بعد شفائها من الانفلونزا.

واضطرت منى ذكي، للتوقف عن التصوير، بسبب مرضها، وبدأت التصوير من جديد بعد شفائها التام.

تشبه الأميرات.. مني ذكي تتألق على خشبة المسرح بفستان باربي.. صور

“تحت الوصاية” من بطولة منى زكي، نسرين أمين، دياب، مها نصار، محمد عبد العظيم، خالد كمال، رشدي الشامي، وعدد كبير من الفنانين، ومن إخراج محمد شاكر خضير، وتأليف شيرين دياب وخالد دياب، ومن المقرر أن يتم بدء التصوير خلال الأسبوع المقبل، ويتكون المسلسل من 15 حلقة فقط.

وانتهت الفنانة نسرين أمين من تصوير فيلمها الجديد "رهبة" مع الفنان أحمد الفيشاوي، ثراء جبيل، مصطفى غريب، محمود البزاوي، سما إبراهيم، بيومي فؤاد، ومن إخراج رضا عبد الخالق، والسيناريو والحوار ل محمد علام.

كما تنتظر عرض فيلم "يوم 13" مع الفنانة دينا الشربيني، أحمد داوود، شريف منير، أروى جودة، محمود حافظ، جومانا مراد، فيدرا، محمود عبد المغني، ومن إخراج وتأليف وائل عبد الله، وتظهر نسرين أمين كضيفة شرف خلال الأحداث.

الأنفلونزا منى زكى مها نصار محمد شاكر خضير خالد دياب بيومي فؤاد الفيشاوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لو عملت شهادة الـ25% بمليون جنيه.. هتكسب كام في الشهر والسنة|احسبها معانا

رقم خرافي.. تكلفة ولادة إيمي سمير غانم فى مستشفى خاصة بأكتوبر

الصورة سبب الأزمة.. القصة الكاملة للتنمر على كايلا بنت رامي رضوان

عيار 24 بـ1,914 جنيه.. أسعار الذهب الآن في مصر

25 ألف جنيه وانت في بيتك|تفاصيل شهادات أعلى عائد في بنكي الأهلي ومصر

الأهلي يخطف صفقة الزمالك الجماهيرية مقابل محمد محمود

بعد تفاقم وضع أوروبا.. إيطاليا تستعين بمصر لإنقاذها من أزمة الكهرباء

الدولار يواجه أزمة كبيرة في السوق السوداء بعد إعلان البنك المركزي|ماذا يحدث

موضوعات متعلقة

أحمد زعيم يكشف لـ صدى البلد كواليس يا عراف

أنغام تروج لحلقتها الجديدة مع هشام عباس

أخبار الفن| رسالة إليسا لجمهورها.. أول ظهور لـ هلا رشدي بعد ڤيديو الكعبة

وصلة رقص لـ إليسا وأصالة.. نوال الزغبي تحرج لطيفة| أبرز لقطات حفلات رأس السنة

الاربعاء .. هيثم شاكر وميرنا هشام يطرحان ديو شوفت

إسعاد يونس تعرض على محمد حماقي إنتاج فيلم له .. تفاصيل

بعد سنوات من الخلاف.. إليسا تظهر مع نجوى كرم

ذكرى وفاة وحيد حامد.. أبرز أعماله ومحطات هامة في حياته

ترشيحاتنا

جلسة طارئة لمجلس الأمن بسبب الوضع الراهن في القدس

لمواجهة كورونا.. بايدن يطرح لقاحا مجانيا للأمريكيين

جاي القاهرة خلال ساعات | شوبير يعلن عن صفقة جديدة لـ الأهلي

300 مليون مسافر.. إنجازات غير مسبوقة لقطاع الطيران السعودي في 2022

بحضور وزراء الأوقاف والشئون الإسلامية..تعرف على معرض إكسبو الحج 2023 في جدة

إطلاق نار في الرياض وتحرك عاجل من السلطات السعودية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أشخاص ممنوعون من تناول الكبدة.. تعرف عليهم

حبوب وكرمشة.. صورة من قريب تكشف ديفوهات جورجينا

جمال شعبان يقدم 5 نصائح سحرية لعلاج ضغط الدم المرتفع

أهمها خسارة الوزن.. 3 فوائد لن تصدقها لشرب الماء بهذه الطريقة

فيديو

ماكينة أهداف.. آخر تطورات صفقة انتقال يعقوبو إلى الأهلي |فيديو جراف

بكلمكم من جوة الزنزانة..قصة بوست باسم بلوجر شهيرة متهمة ببيع المخدرات.. فيديوجراف

مساعد وزير الداخلية الأسبق يتحدث عن تطوير المرور.. فماذا قال| فيديوجراف

تفاصيل طرح شهادات جديدة من بنكي الأهلي ومصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. فتحي حسين

حول أداء الجامعات الأهلية الدولية والأهلية الجديدة

نهى زكريا

لمعارضي توثيق الطلاق.. أين المشكلة؟

عبد المعطى أحمد

عيد ميلاد مجيد لأقباط مصر

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان 13

أحمد نجم

عام جديد بفكر أفضل

المستشار أسـامة الصعيدي

المفتاح والسر فى العام الجديد

إلهام أبو الفتح

يا رب.. 2023 سنة سعيدة

الدكتور محمد داود

كيف نستشرف المستقبل لعام جديد؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ