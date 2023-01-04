إنجاز الأمور.. بايدن: أنا وزعيم الجمهوريين لا نتفق على كل شيء

نشر الرئيس الأمريكي جو بايدن صورة تجمعه بميتش ماكونيل زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ، وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع تويتر.

وكتب بايدن :"في الواقع، أنا والزعيم ماكونيل لا نتفق على كل شيء، نحن نختلف في الكثير، لكن قانون البنية التحتية للحزبين أظهر أنه عندما نعمل معًا ، يمكننا إنجاز الأمور ودفع الأمة إلى الأمام".

وكان قد اختار 21 جمهوريًا عدم دعم النائب كيفين مكارثي في اليوم الثاني من سباق رئيس مجلس النواب، وحصل مكارثي على 201 صوتا في رابع اقتراع، اليوم الأربعاء ، بخلاف الأغلبية البسيطة التي يحتاجها للفوز بالمطرقة، وحصل الزعيم الديمقراطي حكيم جيفريز (نيويورك) على 212 صوتا.