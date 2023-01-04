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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حتشبسوت.. عرض جديد لفرقة فرسان الشرق للتراث بأوبرا الإسكندرية

عرض حتشبسشوت
عرض حتشبسشوت

 نظمت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، مساء اليوم الأربعاء، حفلاً فنيًا لفرقة فرسان الشرق للتراث، على مسرح سيد درويش بالإسكندرية.


قدمت الفرقة العرض الفني "حتشبسوت"، وتدور أحداثه حول حتشبسوت أبرز الملكات اللاتي حكمن مصر، وأقواهن نفوذا، حيث كان حكمها نقطة بارزة في تاريخ مصر القديم، وكيف استطاعت أن تواجه الثقافة التي رفضت أن يكون الحاكم أنثى، وأن تحكم مصر وتحقق إنجازاتها التي ما زالت خالدة حتى الآن.

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شارك في العرض أبطال الفرقة ياسمين سمير، فاطمه الشبراوي، ومحمد هلال، وإبراهيم خالد، وأشرف كوداك، وحبيبة إبراهيم، وندي سيد، ومحمد سالم، وهاني حسن. 


"حتشبسوت" هو العمل الثالث الذي يجمع بين الشاعر والكاتب المسرحي محمد زناتي، والمخرجة كريم بدير، بعد أن حققا سويا نجاحا بعرضيهما السابقين: "إيزيس" و"عنترة" وحصلا معا على العديد من الجوائز.

 

تأسست فرقة فرسان الشرق للتراث عام ٢٠٠٩، على يد المصمم والمخرج وليد عوني، بهدف استلهام التراث المصري والعربي وإعادة صياغته فنيا من خلال تصميمات وتابلوهات حركية مبتكرة تحمل صبغة شعبية ودرامية وتاريخية، ثم انضمت إلى فرق دار الأوبرا المصرية، وظهرت أول أعمالها عام 2010 باسم "الشارع الأعظم"، وتوالت بعدها العروض التي لاقت استحسان الجمهور.

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