الجرام نزل عن 1200 جنيه.. الذهب يتراجع بقوة بعد شهادات الـ25%

تراجعت أسعار الذهب اليوم الخميس ،مقارنة بالارتفاع الذي وصل إليه الأيام الماضية إذ وصلت أسعاره ذروتها محققة أعلى سعر الخميس 15 ديسمبر الماضي.

وهبط سعر الجرام عيار 18 عن 1500 جنيه مسجلا 1491 جنيهًا ، فيما وهبط عيار 21 اليوم ليسجّل 1,710 جنيهات للجرام الواحد كأقل سعر مقارنة بـ 1900 جنيه للشراء الخميس 15 ديسمبر بفارق 190 جنيهًا، كما سجّل أقل الأعيرة وهو عيار 12 : 994 جنيهًا، وعيار 14 سجّل 1,160 جنيهًا.

وشهد سعر الجنيه الذهب هبوطًا قدره 1280 جنيهًا دفعة واحدة مقارنة بأسعار يوم الخميس الماضي 15 ديسمبر، حيث سجّل حينها 15200 جنيه، واليوم 13,920 جنيها.

وسجل سعر عيار 14 1,160 جنيهًا مجددًا بعد ما تخطى 1200 جنيه في وقت سابق ، بينما سجل سعر الجرام عيار 18 إلى 1,491 جنيهًا بعدما تخطى 1500 جنيه، ولذك بعد إصدار الشهادات ذات العائد 25 % أمس ببنكي الأهلي ومصر.

كما تأثرت أسعار الأصفر برفع البنك المركزي الفائدة 300 نقطة أساس.

أسعار الذهب

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بعد إصدار شهادات الـ 25%.. تذبذب أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء 4 يناير

قفزة جديدة.. الذهب في أعلى سعر منذ 7 أشهر عالميا

أسعار الذهب عالميًا

واستقر السعر على المستوى العالمي لتسجل سعر الأوقية اليوم، 1,855 دولارا، بعد أن سجّلت العقود الفورية العالمية لـ الذهب قفزة كبيرة الأيام الماضية.

وسجّلت عقود الذهب استقرارا ملحوظا إذ سجّل سعر الأوقية التي تزن حوالي 31.1 جرام، 1,855.19 دولارا .

أسعار الذهب في مصر

وعودة لمحلات الصاغة المصرية ، فهبطت أسعار الذهب اليوم الخميس استمرارا لموجة خسارة كبيرة، وسجل الجرام عيار 24 : 1,989 جنيهًا بعد ما تخطى 2100 في وقت سابق بدون مصنعية.

وانخفض سعر عيار 21 ليسجل 1,710 جنيها للبيع اليوم، فيما سجل 1120 جنيهًا السبت 15 أكتوبر، ووصل 1145 جنيهًا الخميس 22 سبتمبر، في حين سجل سعر الجرام عيار 18 اليوم 1,491 جنيهًا، فيما وصل سعر الجرام عيار 14 : 1,160 جنيهات للشراء.

الذهب

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وشهد سعر عيار 21 تراجعا، فيما سجل عيار 24 مبلغ 1,989 جنيهًا للبيع بعد 2,143 جنيهًا كحد أقصى، وسجل عيار 21 بين 1710- 1,740 جنيها بعد 1900 جنيه الخميس 15 ديسمبر ، فيما وصلت أسعار عيار 18 اليوم بين 1466 جنيهات و 1,491 جنيهًا .

الذهب

أسعار الذهب في محلات الصاغة

ويهتم الملايين خاصة الشباب في كافة المحافظات بشكل يومي بأسعار الأصفر مقارنة بالمعادن الأخرى ، نظرا لرغبة الكثير في حفظ أموالهم وكذلك المقبلون على الخطوبة ومشروع الزواج، حيث سجّل سعر عيار 21 في مصر 1740 جنيهًا.

وقفز المعدن النفيس عدة مرات بعد الأزمة الروسية الأوكرانية بشكل غير مسبوق، ووصلت إلى مستوى غير متوقع، وتجاوز سعر جرام الذهب عيار 21 : 1200 جنيه لأول مرة في الإثنين 9 مايو2022، ليتخطاه الخميس 15 ديسمبر 2022 مسجلا أعلى مستوى في تاريخه وهو 1900 جنيه.

الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم في مصر 1740 جنيها اليوم، فيما سبق أن سجل سعر 1200 جنيه يوم الاثنين 9 مايو 2022.

وكان سعر الأصفر عيار 21 للجرام الواحد العام 2021 كان أقل من 1000 جنيه، حيث وصل لـ 826 جنيهًا تحديدا في بداية شهر يناير 2021، كما سجل سعر عيار 21 بنهاية أبريل 2021، 774 جنيهًا و750 جنيها في 31 مارس 2021.

الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر

يبحث المستثمرون والتجار يوميًا عن الذهب و أعيرته المختلفة وكذلك سعر الجرام في مصر اليوم الخميس، والذي يقدمه موقع صدى البلد بشكل مُفصل فيما يلي حرصًا منه على التواصل مع القرّاء.

أسعار الذهب عيار 21

وسجّلت أسعار الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 1740 جنيها للجرام بدون مصنعية للبيع.

سعر الذهب الآن في مصر

وجاء متوسط سعر الذهب اليوم الخميس في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الخميس : 1,989 جنيهًا.

الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء عيار 21 : 1,740 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18

سجّل سعر الجرام اليوم الخميس عيار 18 : 1491 جنيهًا

سعر الذهب عيار 14

سجّل سعر الجرام اليوم الخميس عيار 14 : 1160 جنيها

أسعار الذهب اليوم

سعر الجنيه الذهب

بينما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس عيار 24 : 13,920 جنيهًا

سعر الأونصة عيار 24

بينما بلغ سعر الأوقية اليوم الخميس عيار 24 : 1855 دولارا.

سعر الذهب بالمصنعية والدمغة اليوم

وتتفاوت أسعار اليوم الخميس بالمصنعية من منطقة إلى أخرى ، ويعود هذا الاختلاف لاختلاف معاملات محلات الصاغة وكل تاجر وعلى حسب أشكال المشغولات ووزنها بالجرام وكمية الزينة في المشغولات وطريقة تشكيلها، فهي تهم كافة المقبلين على الزواج من الشباب والفتيات.

الذهب

ويسعى المهتمون بشراء الذهب في مصر بالتعرف على سعر المصنعية والدمغة والضريبة في محلات الصاغة اليوم، والذي يختلف باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 5 و10% من سعر الجرام، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة المختلطة مع الذهب قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن والسبائك.