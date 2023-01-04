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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الذهب في الإمارات اليوم الأربعاء 4-1-2023

مشغولات ذهبية - صورة
مشغولات ذهبية - صورة أرشيفية

ينشر موقع صدى البلد الإخباري اليوم الأربعاء 4-1-2023  أسعار الذهب في الإمارات، ضمن نشرته الخدمية التي ينشر خلالها سعر الذهب في عدد من الدول العربية إللا جانب متابعة سعر صرف العملات.

وشهدت نهاية 2022  تغيرات عدة في أسعار الذهب خاصة على مدار الشهر بسبب رفع الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية لمستويات 4.5% وكذلك تقارير البطالة الأمريكية الأخيرة ومؤشر الدولار واللذان انعكسا على أسعار الذهب لتغلق الشهر على صعود ملحوظ.

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الجرام يخسر 260 جنيها.. انهيار سعر الذهب اليوم فى مصر

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ارتفاع أسعار الذهب في الكويت اليوم الأربعاء 4-1-2022

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بعد توقف المضاربة.. سعر الذهب اليوم الأربعاء 4-1-2023 في مصر

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سعر الدولار في البنوك اليوم الأربعاء 4-1-2023

ويتهم الكثيرون بمتاعبة أسعار الذهب خاصة المقبلين على الزرواج والراغبين في الاستثمار خيث يعد الذهب ملاذ أمن للاستثمار.

سعر الذهب في الإمارات

سجل سعر الذهب اليوم في الإمارات 228.25 درهم

 

أسعار الذهب عيار 24228.25
أسعار الذهب  عيار 22209.25
أسعار الذهب  عيار 21199.75
أسعار الذهب  عيار 18171.00
أسعار الذهب  عيار 14133.00
أسعار الذهب  عيار 12114.00
الاونصة7,100
سعر الجنيه الذهب اليوم1,598
الكيلو228,286

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وأمس الثلاثاء،عزز سوق أبوظبي للأوراق المالية مكاسبه للجلسة الثانية على التوالي في ختام تعاملات اليوم، وربح رأسماله السوقي ما يناهز 18.7 مليار درهم فيما أغلق سوق دبي المالي مستقراً/ وارتفعت مكاسب سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى ما يناهز 32.4 مليار درهم على مداري جلستي الاثنين والثلاثاء، مدعوماً بعمليات شرائية استهدفت الأسهم القيادية في قطاعات المالية والمرافق والعقارات.

 

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