سعر الذهب في الإمارات اليوم الأربعاء 4-1-2023

ينشر موقع صدى البلد الإخباري اليوم الأربعاء 4-1-2023 أسعار الذهب في الإمارات، ضمن نشرته الخدمية التي ينشر خلالها سعر الذهب في عدد من الدول العربية إللا جانب متابعة سعر صرف العملات.

وشهدت نهاية 2022 تغيرات عدة في أسعار الذهب خاصة على مدار الشهر بسبب رفع الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية لمستويات 4.5% وكذلك تقارير البطالة الأمريكية الأخيرة ومؤشر الدولار واللذان انعكسا على أسعار الذهب لتغلق الشهر على صعود ملحوظ.

ويتهم الكثيرون بمتاعبة أسعار الذهب خاصة المقبلين على الزرواج والراغبين في الاستثمار خيث يعد الذهب ملاذ أمن للاستثمار.

سعر الذهب في الإمارات

سجل سعر الذهب اليوم في الإمارات 228.25 درهم

أسعار الذهب عيار 24 228.25 أسعار الذهب عيار 22 209.25 أسعار الذهب عيار 21 199.75 أسعار الذهب عيار 18 171.00 أسعار الذهب عيار 14 133.00 أسعار الذهب عيار 12 114.00 الاونصة 7,100 سعر الجنيه الذهب اليوم 1,598 الكيلو 228,286

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وأمس الثلاثاء،عزز سوق أبوظبي للأوراق المالية مكاسبه للجلسة الثانية على التوالي في ختام تعاملات اليوم، وربح رأسماله السوقي ما يناهز 18.7 مليار درهم فيما أغلق سوق دبي المالي مستقراً/ وارتفعت مكاسب سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى ما يناهز 32.4 مليار درهم على مداري جلستي الاثنين والثلاثاء، مدعوماً بعمليات شرائية استهدفت الأسهم القيادية في قطاعات المالية والمرافق والعقارات.

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