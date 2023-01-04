ارتفاع أسعار الذهب في الكويت اليوم الأربعاء 4-1-2022

ارتفعت أسعار الذهب في الكويت اليوم الأربعاء 4-1-2022، متأثرة بارتفاع أسعار الذهب عالميا حيث وصل سعر الأوقية إلى 1849 دولارا.

وينشر موقع صدى البلد الإخباري سعر الذهب في الكويت اليوم الاربعاء 4 يناير 2023 ضمن نشرته الخدمية التي يقدم من خلالها سعر الذهب في عدد من الدول العربية بجانب سعر الذهب في مصر.

ويهتم الكثيرون بمتاعبة أسعار الذهب خاصة المقبلين على الرزواج والراغبين في الاستثمار.

أسعار الذهب في الكويت

ارتفع سعر الذهب عيار 24 في الكويت اليوم الأربعاء إلى 18.11 دينار كويتي مقارنة بـ 17.96 خلال تعاملات أمس

سعر الذهب عيار 22

كما ارتفع سعر الذهب اليوم عيار 22 إلى 16.60 دينار مقارنة بـ 16.46 دينار بالامس.

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الوحدة دينار كويتى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 18.11 دينار $59.14 سعر الذهب عيار 22 16.60 دينار $54.21 اسعار الذهب عيار 21 15.85 دينار $51.75 اسعار الذهب عيار 18 13.59 دينار $44.35 سعر الذهب عيار 14 10.57 دينار $34.50 سعر الذهب عيار 12 9.06 دينار $29.57 اسعار أوقية الذهب 563.35 دينار $1,839 اسعار جنيه الذهب 126.80 دينار $413.98 اسعار كيلو الذهب 18,114 دينار $59,138

سعر الذهب في الكويت عيار 21 سجل 15.85 دينار، فيما وصل سعر الذهب عيار 18 إلى 13.59 دينار

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها أمس على انخفاض مؤشرها العام 2ر28 نقطة ليبلغ مستوى 16ر7134 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 39ر0 %، تم تداول 4ر169 مليون سهم عبر 9631 صفقة نقدية بقيمة 3ر46 مليون دينار .