سعر الدولار في البنوك اليوم الأربعاء 4-1-2023

استقر سعر الدولار اليوم الأربعاء 4-1-2023 في جميع البنوك العاملة في مصر ، بعد أن شهد بالأمس تحركًا طفيفًا مقابل الجنيه المصري.

ويقدّم موقع صدى البلد الإخباري اليوم الأربعاء 4 يناير أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري ضمن نشرته الخدمية التي تشتمل أيضًا على سعر الذهب وأسعار العديد من السلع.

أسعار الدولار اليوم في البنوك

سعر الدولار اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي سجل 24.76 جنيه للشراء و24.79 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم في بنك المشرق سجّل 24.74 جنيه للشراء و24.79 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية اليوم الأربعاء وصل إلى 24.74 جنيه للشراء و24.79 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الكويت الوطني سجل 24.73 جنيه للشراء و24.79 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في ميد بنك سجل 24.72 جنيه للشراء و24.79 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري اليوم

سعر الدولار في البنك التجاري اليوم سجّل 24.72 جنيه للشراء و24.79 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم كريدي أجريكول سجّل 24.69 جنيه للشراء و24.79 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك قطر الوطني سجّل 24.72 جنيه للشراء و24.79 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك بلوم 24.69 جنيه للشراء و24.79 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس سجّل 24.69 جنيه للشراء و24.79 جنيه للشراء

سعر الدولار اليوم في المصرف المتحد سجّل 24.69 جنيه للشراء و24.79 جنيه للبيع.

أسعار صرف الدولار اليوم مقابل الجنيه

ووصلت أسعار صرف الدولار اليوم في بنوك: "المشرق، المصري لتنمية الصادرات، الإسكندرية، الأهلي المتحد، فيصل الإسلامي" 24.74 جنيه للشراء و24.79 جنيه للبيع.

وسجّل سعر صرف الدولار في بنوك "|كريدي أجريكول، بلوم، قناة السويس، المصرف المتحد، الاستثمار العربي، التنمية الصناعية" 24.69 جنيه للشراء و24.79 جنيه للبيع.