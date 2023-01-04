عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الدولار في البنوك اليوم الأربعاء 4-1-2023

دولار أمريكي - صورة
دولار أمريكي - صورة أرشيفية

استقر سعر الدولار اليوم الأربعاء 4-1-2023 في جميع البنوك العاملة في مصر ، بعد أن شهد بالأمس تحركًا طفيفًا مقابل الجنيه المصري.

ويقدّم موقع صدى البلد الإخباري اليوم الأربعاء 4 يناير أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري ضمن نشرته الخدمية التي تشتمل أيضًا على سعر الذهب وأسعار العديد من السلع.

txt

بعد توقف المضاربة.. سعر الذهب اليوم الأربعاء 4-1-2023 في مصر

txt

تحرك جديد.. ماذا حدث في سعر الدولار اليوم الثلاثاء؟

txt

الجرام يخسر 260 جنيها.. انهيار سعر الذهب اليوم فى مصر

txt

لأول مرة من شهر.. ارتفاع سعر الدولار اليوم في البنوك 3-1-2023

أسعار الدولار اليوم في البنوك

سعر الدولار اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي سجل 24.76 جنيه للشراء و24.79 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم في بنك المشرق سجّل 24.74 جنيه للشراء و24.79 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية اليوم الأربعاء وصل إلى 24.74 جنيه للشراء و24.79 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الكويت الوطني سجل 24.73 جنيه للشراء و24.79 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في ميد بنك سجل 24.72 جنيه للشراء و24.79 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري اليوم

سعر الدولار في البنك التجاري اليوم سجّل 24.72 جنيه للشراء و24.79 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم كريدي أجريكول سجّل 24.69 جنيه للشراء و24.79 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك قطر الوطني سجّل 24.72 جنيه للشراء و24.79 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك بلوم 24.69 جنيه للشراء و24.79 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس سجّل 24.69 جنيه للشراء و24.79 جنيه للشراء 

سعر الدولار اليوم في المصرف المتحد سجّل 24.69 جنيه للشراء و24.79 جنيه للبيع.

أسعار صرف الدولار اليوم مقابل الجنيه 

ووصلت أسعار صرف الدولار اليوم في بنوك: "المشرق، المصري لتنمية الصادرات، الإسكندرية، الأهلي المتحد، فيصل الإسلامي" 24.74 جنيه للشراء و24.79 جنيه للبيع.

وسجّل سعر صرف الدولار في بنوك "|كريدي أجريكول، بلوم، قناة السويس، المصرف المتحد، الاستثمار العربي، التنمية الصناعية" 24.69 جنيه للشراء و24.79 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار اليوم أسعار صرف الدولار اسعار الدولار اليوم الدولار أسعار الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصرى سعر صرف الدولار اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجرام يخسر 260 جنيها.. انهيار سعر الذهب اليوم فى مصر

بعد التحقيق مع شيرين وحسام حبيب.. رد فعل غير متوقع من ابنتها

فادي مش سمير.. سر اختيار حسن الرداد اسم مولوده الأول

بعد التنمر عليها.. رامي رضوان: بنتي زي القمر وكلام الناس ملوش قيمة

هاجموا والدها وتنمروا عليها.. ما قصة إبنة عمرو السولية ؟

حسن الرداد وإيمي سمير غانم يستقبلان مولودهما الأول

أخيرًا لبست العباية.. مفاجأة الظهور الأول لجورجينا صديقة رونالدو في السعودية

بعد القبض عليها.. بلوجر شهيرة تواجه عقوبة الإعدام

موضوعات متعلقة

بعد توقف المضاربة.. سعر الذهب اليوم الأربعاء 4-1-2023 في مصر

الجرام يخسر 260 جنيها.. انهيار سعر الذهب اليوم فى مصر

تحرك جديد.. ماذا حدث في سعر الدولار اليوم الثلاثاء؟

بعد ارتفاع الدولار..تحرك جديد لـ سعر الذهب اليوم في مصر بختام التعاملات

لأول مرة من شهر.. ارتفاع سعر الدولار اليوم في البنوك 3-1-2023

للتيسير على المواطنين.. وزيرة التخطيط ومحافظ السويس يناقشان إنشاء «مركز خدمات مصر»

حصاد التخطيط 2022.. 6408 متدربين مستفيدين من 10 برامج بمعهد الحوكمة

فرصة تاني.. فتح باب التظلمات على نتيجة مسابقتي الأئمة والمعلمين

ترشيحاتنا

تعرف على الآداب النبوية في كيفية إلقاء السلام.. من يبدأ أولًا؟

الزمالك يرصد ميزانية مفتوحة للتعاقد مع 4 لاعبين جدد في يناير

صفقة رونالدو للنصر السعودي تُهدد صدارة الأهلي .. تفاصيل

صحيفة إسرائيلية تنتقد بن غفير: لن يهدأ حتى يجرنا لمغامرة متهورة وتصادم

سعر الدولار في البنوك اليوم الأربعاء 4-1-2023

إبراهيم حسن: من حقنا تدريب المنتخب.. والجماهير تعلم كم قدمنا طوال 20 عامًا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد القبض عليها بحوزتها مخدرات.. صور للبلوجر إسراء محب تثير الجدل

بعد سحلها وضربها وهي حامل.. أول صور لـ«البلوجر» أمال بعد ولادتها برفقة زوجها

احذري طهي الدجاج المجمد في المقلاة الهوائية أو الميكروويف.. إليك السبب

الممنوعون من أدوية الاكتئاب.. 17 فئة هل أنت منهم؟

فيديو

غرق مدينة براني .. سيول وأمطار غزيرة بمحافظة مرسى مطروح |فيديوجراف

العليا لمكافحة كورونا تكشف حقيقة عودة المتحور الجديد.. شاهد

زيادة جديدة في الأجور.. مفاجآت سارة للمواطنين بعد شهر رمضان

القبض على شيرين وحسام حبيب في لبنان والتحقيق معهما | اعرف السبب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

لمعارضي توثيق الطلاق.. أين المشكلة؟

عبد المعطى أحمد

عيد ميلاد مجيد لأقباط مصر

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان 13

أحمد نجم

عام جديد بفكر أفضل

المستشار أسـامة الصعيدي

المفتاح والسر فى العام الجديد

إلهام أبو الفتح

يا رب.. 2023 سنة سعيدة

الدكتور محمد داود

كيف نستشرف المستقبل لعام جديد؟!

النائبة عفاف زهران

قرارات البنك المركزي والممارسات غير المشروعة على الدولار

اﻟﻤﺰﻳﺪ