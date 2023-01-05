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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

9 يناير ..تربية طفولة القاهرة تعلن موعد الامتحانات

امتحانات
امتحانات

أعلنت كلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة القاهرة، عن موعد امتحانات طلاب الدراسات العليا للفصل الدراسي الأول.

وقالت كلية التربية للطفولة المبكرة، إن طلاب الدراسات العليا للبرامج المختلفة، يبدأون الامتحانات الخاصة بهم يوم الاثنين الموافق 9 يناير الجاري حضوريا في الكلية .

جامعة القاهرة 

تلقى الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، تقريرًا من مركز جامعة القاهرة لضمان جودة التعليم والاعتماد، حول موقف كليات الجامعة ومعاهدها وبرامجها من الاعتماد المحلي والدولي، وشهادات الأيزو الحاصل عليها معامل ومراكز الجامعة ومستشفياتها، في إطار النقلة النوعية التي حققتها الجامعة في الاعتماد الدولي الأكاديمي والإداري، وتحسين جودة الأداء الإداري وفقا لأهداف الجامعة الاستراتيجية كجامعة عالمية ذكية من الجيل الرابع تقدم خدمات تعليمية مميزة بما يعكس نجاح الجامعة في تطبيق المعايير الدولية للجودة والمنظومة الإدارية الحديثة التي تم انتهاجها.

وأشار التقرير إلى الحصول على 48 من شهادات نظم الإدارة الدولية (الأيزو) التي حصلت عليها كليات ومعاهد وإدارات الجامعة، حيث حصلت  24 إدارة، ومركز، وكلية ومعهد  على العديد من شهادات إدارة النظم منها الأمانة العامة للجامعة و 22 جهة تابعة حاصلة على شهادة نظام إدارة الجودة ISO 9001:2015، و 9 جهات حاصلة على شهادة نظام إدارة البيئة ISO 14001:2015، و8 جهات حاصلة على شهادة نظام السلامة والصحة المهنية ISO 45001:2018، و6 جهات حاصلة على شهادة نظام إدارة التعليم ISO 21001:2018، علاوة على حصول عدد من الجهات على شهادة نظام تقييم خدمات التعليم ISO 299990:2010، وشهادة نظام إدارة مكافحة الرشوة والفساد ISO 37001:2016، وشهادة استمرارية الأعمال ISO 22301:2018.

رئيس جامعة القاهرة الدراسات العليا جامعة القاهرة طلاب الدراسات العليا كلية التربية للطفولة المبكرة كلية التربية للطفولة

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