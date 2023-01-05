عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

كشف جنائي .. كواليس الإفراج عن محمد عبد السلام عازف الأورج من قسم الساحل

صدى البلد

نفذت الأجهزة الأمنية بالقاهرة عدة اجراءات قبل الإفراج عن عازف الأورج الشهير محمد عبد السلام بعد قرار جهات التحقيق بإخلاء سبيله. 

وتولت الجهات المختصة الكشف جنائيا على عبد السلام وبيان اذا كان مطلوبا على ذمة قضايا اخرى من عدمه وذلك عقب قيامه بعمل معارضات على 11 حكم غيابي صادرين ضده وبعدما تبين خلو سجله الجنائي من اي قضايا او احكام اخرى تم الافراج عنه وغادر عبد السلام ديوان قسم شرطة الساحل. 

وكانت قررت جهات التحقيق إخلاء سبيل عازف الأورج الشهير محمد عبدالسلام بعد ضبطه في كمين المظلات دائرة شبرا، لصدور ١٢ حكم غيابي ضده منهم ١١ حكم تبديد غيابي، وذلك بعد اتخاذ الإجراءات القانونية وعمل معارضات علي تلك الاحكام .

تفاصيل استيقاف عازف الأورج الشهير محمد عبدالسلام، وقعت أحداثها داخل كمين المظلات بمديرية أمن القاهرة، فحال قيام قوات الأمن بتوقيف السيارات لإتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في الكمين، أستوقفت القوات سيارة وبالكشف عن هوية المتواجدين بداخلها كان من بينهم عازف الأورج الشهير محمد عبدالسلام.

كشفت الأجهزة المعنية داخل كمين المظلات على بطاقة الرقم القومي الخاصة بعازف الأورج محمد عبدالسلام، حيث تبين من الكشف على الحالة الجنائية لـ عبدالسلام صدور أحكام قضائية متعددة وجميعها متعلق بإطار عمله وشيكات الحفلات والأفراح، وتم التحفظ عليه لتنفيذ الأحكام الصادره التي كشفتها أجهزة الداخلية.

بعد وقت قليل، إصطحبت القوة الأمنية المتواجدة في كمين المظلات عازف الأورج الشهير محمد عبدالسلام إلى قسم شرطة الساحل التابع لمديرية أمن القاهرة، وذلك للنحفظ عليه بسبب الأحكام القضائية الصادره ضده.

وواجهت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة الساحل عازف الأورج محمد عبد السلام بالقضايا الصادر ضده بها أحكام قضائية، حيث أقر بأنها قضايا شيكات متعلقة بمجال عمله وأن جميعها أحكام غيابية متعلقة بمجال عمله في الأفراح الشعبية والحفلات.

وكانت الشئون القانونية لنقابة المهن الموسيقية قررت إيقاف عازف الأورج محمد عبد السلام، بسبب مخالفات وشكاوى ضده مقدمة من  متعهدي حفلات، حيث قال الدكتور محمد عبد الله المتحدث باسم نقابة الموسيقيين، إن الشئون القانونية ورد إليها شكاوى عديدة بحق عازف الأورج محمد عبد السلام، لعدم التزامه بالعقود المبرمة معه، وتقرر إيقافه.

محمد عبد السلام عازف الأورج قسم الساحل كشف جنائي عازف الاورج الشهير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجرام نزل عن 1200 جنيه.. الذهب يتراجع بقوة بعد شهادات الـ25%

أسعار الذهب خامس أيام العام الجديد.. مفاجأة فى عيار 21

اللي معاه دولار يتخلص منه|انهيار السوق السوداء بعد شهادات الـ25%

تحقيق عاجل في الزمالك يثير أزمة جديدة

بعد عودته لسموحة.. حسام حسن يستفز جماهير الأهلي |تفاصيل

بقالها 3 أيام بتمطر ومستمرة بكره| تنبيه مهم من الأرصاد لهذه المناطق

حضن فيريرا وباسه..مرتضى منصور يعلن السبب الحقيقي لرحيل أسامة نبيه عن الزمالك

لا تفعل هذا .. تحذير عاجل من بنك مصر لأصحاب شهادة الـ18%

ترشيحاتنا

القاهرة تستضيف مشاورات بين صالح والمشري حول الانتخابات في ليبيا

رضا عبد العال ينفعل ويخرج عن شعوره على الهواء لهذا السبب |فيديو

فرنسا تزود أوكرانيا بالدبابات.. وماكرون يؤكد: ندعم كييف حتي النصر

نشرة المرأة والصحة|سعر ساعة أمال ماهر يثير الجدل.. برج الدلو مفاجأت ولكن أحذر هذه الشهور

كشف جنائي .. كواليس الإفراج عن محمد عبد السلام عازف الأورج من قسم الساحل

هل زوجي في الدنيا هو نفس الشخص بالآخرة؟ .. الإفتاء تجيب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجوم يخفون وجوه أبنائهم|حسن الرداد ينشر صورة يد مولوده..وحماقي فعلها قبل 5 سنوات

سعر ساعة أمال ماهر يثير الجدل | مش هتصدق الرقم

طريقة عمل ميني حواوشي اسكندراني..أحلى من المحلات

توقعات الأبراج 2023|برج الدلو مفاجأت ولكن أحذر هذه الشهور

فيديو

السلطات اللبنانية تحقق مع شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب.. ما السبب؟| فيديوجراف

ماكينة أهداف.. آخر تطورات صفقة انتقال يعقوبو إلى الأهلي |فيديو جراف

بكلمكم من جوة الزنزانة..قصة بوست باسم بلوجر شهيرة متهمة ببيع المخدرات.. فيديوجراف

مساعد وزير الداخلية الأسبق يتحدث عن تطوير المرور.. فماذا قال| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. فتحي حسين

حول أداء الجامعات الأهلية الدولية والأهلية الجديدة

نهى زكريا

لمعارضي توثيق الطلاق.. أين المشكلة؟

عبد المعطى أحمد

عيد ميلاد مجيد لأقباط مصر

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان 13

أحمد نجم

عام جديد بفكر أفضل

المستشار أسـامة الصعيدي

المفتاح والسر فى العام الجديد

إلهام أبو الفتح

يا رب.. 2023 سنة سعيدة

الدكتور محمد داود

كيف نستشرف المستقبل لعام جديد؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ