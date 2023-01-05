صحف الكويت .. فرنسا تعلن تزويد أوكرانيا بمركبات قتالية خفيفة ومكارثي يخسر 6 محاولات للفوز برئاسة مجلس النواب الأمريكي

الاتحاد الأوروبي يوصي باختبارات كورونا للقادمين من الصين وفحص مياه الصرف الصحي بالمطارات

البيت الأبيض: أمريكا تبحث خطوات إضافية لاستهداف إنتاج الطائرات المُسيرة الإيرانية

"تويتر" يلغي حظر الإعلانات السياسية

الأمن العراقي يعلن اعتقال قادة بارزين بتنظيم داعش

طالبان الباكستانية تعلن مسؤوليتها عن مقتل ضابطي مخابرات

السيسي يوجه بدعم المجتمع السيناوي وزيادة مساحة التطوير الحضاري

سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح البوم الخميس، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

وقالت "الأنباء" إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بدعم المجتمع السيناوي وزيادة مساحة التطوير الحضاري على حساب ما كان قائما من غياب التخطيط، مع تدعيم تلك الجهود بالدراسات الاجتماعية والإنسانية المعمقة واللازمة، ليكون ذلك بمثابة قاعدة انطلاق لجهود الدولة في تلك البقعة الغالية من أرض مصر.



على الصعيد الإقليمي والعربي، قالت "الوطن" إن القوات الأمنية العراقية، أعلنت عن اعتقال قادة بارزين بتنظيم داعش في محافظة السليمانية، ومحافظة صلاح الدين شمال البلاد.

وذكر بيان لجهاز مكافحة الإرهاب العراقي، أنه "بالتعاون والتنسيق مع مديرية مكافحة إرهاب السليمانية ومديرية أسايش السليمانية يلقي القبض على قياديين بارزين في تنظيم داعش الإرهابي".

وأضاف البيان أن "القياديين البارزين بتنظيم "داعش" هما (ص ع ح) المكنى (أبو سارة، أبو محمد) مسؤول الحسبة قاطع الفلوجة و(ع ع ح) المرعاوي المكنى (أبو سند) مسؤول التصنيع والتطوير".

دوليًا، ذكرت "الأنباء" أن مسؤولي الاتحاد الأوروبي أوصوا بضرورة أن يحمل الركاب القادمون من الصين لدول التكتل نتيجة سلبية لاختبار كوفيد-19 قبل صعود طائراتهم مع اعتزام بكين تخفيف القيود التي تفرضها على السفر رغم الموجة الجديدة لإصابات كورونا بها.

تأتي التوصية من مجموعة الاستجابة المتكاملة للأزمات السياسية التابعة للاتحاد، وهي هيئة مكونة من مسؤولين من حكومات 27 دولة عضوا في التكتل، وهي تتماشى مع توصية قدمتها المفوضية الأوروبية في وقت سابق.

وقالت "الجريدة" إن البيت الأبيض أعلن أن الولايات المتحدة تبحث وسائل لاستهداف إنتاج الطائرات المُسيرة الإيرانية من خلال فرض عقوبات وضوابط على التصدير، وتتواصل مع شركات خاصة تُستخدم أجزاء من إنتاجها في إنتاج تلك الطائرات.

وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، أدريان واتسون، في بيان: "نقيم الخطوات الإضافية التي يمكننا اتخاذها فيما يتعلق بضوابط التصدير لتقويض وصول إيران إلى التكنولوجيا المستخدمة في الطائرات المُسيرة".

وأشارت "القبس" إلى أن رئيسة قسم الثقة والأمان في تويتر، إيلا إروين أعلنت أن منصة التواصل الاجتماعي ستلغي الحظر الذي فرضته في 2019 على الإعلانات السياسية، في الوقت الذي تسعى فيه الشركة المملوكة لإيلون ماسك إلى تعزيز العائدات.

وأفادت "الجريدة" بأن حركة طالبان الباكستانية، أعلنت مسؤوليتها عن مقتل أحد كبار المسؤولين في وكالة الاستخبارات الباكستانية وضابط آخر، في أحدث عملية قتل منذ عودة عنف المتشددين في باكستان.

وقالت "الراي" إن مسؤولاً في قصر "الإليزيه"، كشف أن فرنسا تعتزم إرسال مركبات قتالية خفيفة إلى أوكرانيا؛ من أجل مساعدتها في حربها ضد روسيا.

وقال المسؤول بعد اتصال هاتفي بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن ماكرون أبلغ زيلينسكي بأن فرنسا سترسل مركبات قتالية خفيفة من طراز إيه.إم.إكس-10 آر.سي إلى أوكرانيا.

وأفادت "القبس" بأن عيم الأغلبية الجمهورية كيفين مكارثي، فشل في الحصول على الأصوات المطلوبة لانتخابه رئيساً لمجلس النواب الأمريكي للمرة السادسة على التوالي، رغم دعم الرئيس السابق دونالد ترامب له.

وصوّت أكثر من 5 نواب جمهوريين لصالح منافسه الجمهوري الآخر بايرون دونالدز، في الجولات الست، ما جعل مكارثي يفشل في الحصول على أغلبية 218 صوتاً، في سابقة لم تحدث منذ قرن.