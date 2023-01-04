احتاج 1000 شخص من حاشيتي.. بايدن يكشف سبب عدم حضور جنازة البابا بندكيتوس

ردّ الرئيس الأمريكي جو بايدن بشكل غريب على طلب صحفي أراد أن يشرح له سبب عدم ذهابه إلى جنازة بابا الفاتيكان السابق بنديكتوس السادس عشر، بعد أن قال البيت الأبيض إن الفاتيكان طلب منه عدم الحضور

وحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قال بايدن للمراسل الصحفي “أنت تعرف السبب.. لماذا تعتقد؟ أخبرني”.

وعقب ذلك ردّ بايدن عندما سئل عن سبب إرسال البيت الأبيض سفيرًا إلى الفاتيكان وليس هو بالقول: "سبب عدم حضور الجنازة غدًا هو أن الأمر يتطلب حاشية من 1000 شخص، ليس بالمعنى الحرفي للكلمة، لكننا سنحرك كل شيء في الاتجاه الخاطئ".

وتوافد الآلاف إلى الفاتيكان لإلقاء النظرة الأخيرة على جثمان البابا الراحل بنديكت السادس عشر الذي توفّي عن 95 عامًا. ويُسجّى جثمانه في كاتدرائية القديس بطرس غدًا الخميس، قبل تشييعه في مراسم خاصة سيترأسها البابا فرنسيس.

وقال ماتيو بروني المتحدث باسم الفاتيكان إن بنديكت سيُدفن، تبعا لرغبته، في قبو أسفل كاتدرائية القديس بطرس حيث دُفن جثمان البابا يوحنا بولس الثاني عام 2005 قبل نقل رفاته إلى كنيسة صغيرة داخل الكاتدرائية عام 2011.