الإسماعيلي يكشف مفاوضات الأهلي والزمالك لضم نجم الدراويش

أكد يحيي الكومي رئيس نادي الإسماعيلي أن ناديي الأهلي والزمالك طلبا التعاقد مع عبدالرحمن مجدي لاعب الفريق في فترة الانتقالات الشتوية الجارية في يناير الحالي.

وقال يحيي الكومي رئيس نادي الإسماعيلي عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق :" أحمد حسام ميدو المدير الفني لفريق الإسماعيلي عقد جلسة مع عبد الرحمن مجدي واللاعب مصمم على الرحيل بعد عروض من الأهلي والزمالك".

وتابع:" عبد الرحمن مجدي فقد تركيزه مع الاسماعيلي ولن أمانع في رحيل عبد الرحمن مجدي حال وصول عرض مناسب".

تعادل الاسماعيلي مع البنك الاهلي

انتهت احداث المباراة بين فريقي الإسماعيلي والبنك الأهلي بالتعادل السلبي في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب ستاد الإسماعيلية فى الجولة الحادية عشرة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وأهدر الفريقان العديد من الفرص التي سنحت لهم خلال المباراة.

وارتفع رصيد الإسماعيلي الي النقطة السابعة في المركز السابع عشر ، وجاء البنك الاهلي في المركز الثاني عشر برصيد ١٠ نقاط.