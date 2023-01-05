جناح أيسر أجنبي.. الأهلي في حيرة بسبب صفقة جديدة

أكد الإعلامي إسلام صادق أن النادي الأهلي يبحث عن التعاقد مع جناح أيسر أجنبي في فترة الانتقالات الشتوية الجارية في يناير الحالي.

وقال الإعلامي إسلام صادق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" :" يكثف النادي الأهلي من محاولاته لتدعيم صفوف الفريق الأحمر في فترة الانتقالات الشتوية الجاية في يناير وقبل المشاركة في كأس العالم للأندية في المغرب في فبراير القادم".

وتابع:"هناك محاولات قوية من جانب إدارة النادى الأهلى، للتعاقد مع جناح أيسر أجنبى تحت السن، خلال الفترة الحالية وذلك من أجل الاستفاده من خدماته فى دورى أبطال إفريقيا ومونديال الأندية ".



صفقات الأهلي

نجح مسئولو النادي الأهلي، فى إنهاء صفقة مهاجم ريو آفي البرتغالي، الغانى "العزيز يعقوبو"، لتدعيم خط الهجوم فى الانتقالات الشتوية بشهر يناير الجارى.

وتوصل الأهلى لاتفاق نهائى مع مسئولى النادى البرتغالي لضم يعقوبو صاحب الـ24 عامًا، بعدما تألق اللاعب خال الموسم الجاري في الدوري البرتغالي، محرزا 6 أهداف في 14 مباراة، كما صنع 3 أهداف.

ووصل اللاعب بالفعل إلى القاهرة، ويخضع حاليا للكشف الطبي للاطمئنان على سلامته البدنية قبل بدء التدريبات الفعلية، بعد مباراة إنبي.

ووضع النادي الأهلي، اللمسات الأخيرة في صفقة محمد الضاوى "كريستو" لاعب النجم الساحلي التونسي، حيث تم الاتفاق على التعاقد مع اللاعب لمدة 4 مواسم ونصف الموسم، بعد الاتفاق مع النادي التونسي واللاعب على جميع التفاصيل.

نجحت ادارة الاهلي في حسم انتقال خالد عبد الفتاح ظهير ايمن فريق سموحة السكندري للأهلي على سبيل الإعارة، خلال الانتقالات الشتوية الجارية.

وتمت الصفقة بهدوء تام، في منزل فرج عامر، خلال جلسة مع الخطيب، وتم الاتفاق على كافة بنود التعاقد، نظرا للعلاقة الجيدة التي تربط بين رئيس سموحة وإدارة الأهلي.

وسينتقل خالد عبد الفتاح للأهلي، على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء، فيما سيضم سموحة المهاجم حسام حسن، على سبيل الإعارة أيضًا"، حيث كانت رغبة الأهلي التعاقد بشكل نهائي مع اللاعب، وطلب سموحة مبلغ 10 مليون جنيه.

ويشارك خالد عبد الفتاح في التدريبات الجماعية مع النادي الأهلي، وذلك عقب مواجهة إنبي اليوم الخميس، في مسابقة الدوري الممتاز.