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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هيطلع مع ياسمين عز؟ توابع انضمام رونالدو للنصر السعودي

رونالدو
رونالدو

على ما يبدو أن توابع انضمام اللاعب العالمي كريستيانو رونالدو، نجم كرة القدم البرتغالي، لفريق النصر السعودي ما زالت مستمرة، وذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي الشهيرة. 

فمع الاحتفالية التى أقيمت خلال الفترة الماضية لاستقباله وظهور أم أولاده جورجينا وهى ترتدي ملابس تحترم عادات وتقاليد المجتمع السعودي، بدأ رواد مواقع التواصل الاجتماعي فى استخدام بعض التعليقات المضحكة، قائلين إنه من الممكن أن يظهر مع الإعلامية المصرية ياسمين عز التى تحدثت عن علاقته بزوجته على مدار الأيام الماضية. 

تصريحات ياسمين عز عن جورجينا 

وكانت الإعلامية ياسمين عز، علقت على تتويج ليونيل ميسي بكأس العالم 2022، قائلة: “بحس إن مرات ميسي بتدخل عليه بحتتين كيك بالبرتقال وكوباية الشاي وأولادها ريحتهم بودرة أطفال، عكس حبيبة رونالدو شاردة بره البيت 24 ساعة”.

وأضافت الإعلامية ياسمين عز، خلال تقديمها برنامج "كلام الناس" المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": “جورجينا بحسها من النوع اللي 24 ساعة شاردة بره البيت زي الغزال الشارد”.

وتابعت: “ممكن لو رونالدو قال لجورجينا عاوزين نتعشى مع بعض النهارده ممكن تقوله أنا عندي عرض أزياء”.

واستطردت: “زوجة ميسي أنتونيلا روكوزو بحسها حتة نوتيلا عايشة لبيتها وزوجها وأولادها، وتحس أولادها نضاف دايما وشعرهم بيلمع وريحتهم نظافة، وبحس إنها زوجة صالحة، ملهاش في جو الشنط واليخوت ومش شاغلها غير رضا سي ليو جوزها”.

 

ياسمين عز وCR 7

وجهت الإعلامية ياسمين عز حديثها للفنانة فيفي عبده فى حلقة أخرى عن الموضوع ذاته قائلة: “إيه رأيك في CR7”، لتبادرها فيفي عبده قائلة: "مين دا؟ إيه CR 7 دا؟".

وقالت فيفي عبده عن كريستيانو: "ليه مش عايز تتجوز أم العيال؟"، لتبادرها ياسمين عز: "من الواضح إن والدته رافضة زواجه من جورجينا".

وأكملت فيفي عبده: "لا ما دام بيسمع كلام مامته يبقى راجل محترم وفي نفس الوقت مش قادر يستغنى عنها"، مضيفة: "أحب كريستيانو رونالدو بشكل كبير، وهو إنسان عطوف ومحب للخير، بحب بساطته مع الأطفال".

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