ارتداء الملابس الثقيلة|هيئة الأرصاد: يجب متابعة النشرة الجوية قبل الخروج من المنزل |فيديو

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية؛ إن اليوم تتلاشى فرص سقوط الأمطار وتنحصر في المناطق الشمالية للبلاد لأنه بالأمس تفاوتت شدة الأمطار على معظم أنحاء الجمهورية وستمتد الأمطار اليوم إلى جنوب البحر الأحمر حتى حلايب وشلاتين.

وأضافت منار غانم خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى المصرية في برنامج صباح الخير يا مصر؛ أن الأمطار اليوم ستكون خفيفة ولن تؤثر على أنشطة اليوم؛ مضيفة أنه سيستمر انخفاض درجات الحرارة في فترات الليل وسنعشعر بالبرودة مع بداية غياب أشعة الشمس.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية؛ أن انخفاض درجات الحرارة على القاهرة الكبرى قد يصل الى 11 درجة مئوية وفي شمال الصعيد ستصل من 7 لـ 8 درجات وذلك يعني أن الطقس بين بارد وشديد البرودة على أغلب انحاء الجمهورية.

وتابعت أن بعد سقوط الأمطار سيتوافر عامل الرطوبة والذي يؤدي إلى كثافة الشبورة المائيه على أغلب الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائيه والتي تستمر من طلوع الفجر حتى طلوع الشمس وذلك خلال الثلاثة أيام القادمة؛ منوهة إلى أهمية متابعة النشرات الجوية قبل الخروج من البيت مع ارتداء الملابس الثقيلة والمحافظة على السرعة لقائدي المركبات في الطرق السريعة.