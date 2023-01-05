صدام ناري بين تشلسي ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي.. الليلة

يستضيف فريق مانشستر سيتي نظيره تشيلسي، اليوم، الخميس، في تمام العاشرة مساء، على ملعب ستامفورد بريدج، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

ويتسلح فريق تشيلسي بعاملي الأرض والجمهور، لإيقاف نزيف النقاط في مسابقة الدوري الإنجليزي، بتحقيق الفوز على مانشستر سيتي في لقاء الليلة، وتحسين وضعه الكارثي في جدول الترتيب.

ويقدم تشيلسي نتائج كارثية في الفترة الأخيرة بمسابقة الدوري الإنجليزي، حيث حقق فوزا وحيدا في آخر 7 مباريات، بينما، بينما تعادل في 3 مواجهات وخسر 3 أيضا.

على الجانب الآخر، يطمح فريق مانشستر سيتي بقيادة مديره الفني بيب جوارديولا، في استعادة نغمة الفوز بالدوري الإنجليزي، بعد التعادل مع إيفرتون 1-1، في الجولة الماضية.

وخاض مانشستر سيتي 16 مباراة في مسابقة الدوري الإنجليزي هذا الموسم، فاز في 11 لقاء، وتعادل في مواجهتين، وخسر في 3 لقاءات.

يذكر أن آخر مباراة جمعت تشيلسي ومانشستر سيتي، كانت في شهر نوفمبر الماضي، ببطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، وفاز السماوي بهدفين دون رد.

ترتيب مانشستر سيتي وتشيلسي:

ويحتل مانشستر سيتي وصافة ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 36 نقطة، خلف آرسنال متصدر الترتيب بـ 44 نقطة، بينما يتواجد تشيلسي في المركز العاشر بـ 25 نقطة.