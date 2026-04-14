محطة الفضاء الدولية تزين سماء القاهرة.. تفاصيل

أكد الدكتور محمد صميدة الشاهد، رئيس قسم أبحاث الشمس والفضاء بمعهد البحوث الفلكية، أن محطة الفضاء الدولية تزين سماء القاهرة في ظهور ساطع، موضحًا أن المحطة حديثة، وقد تكون هي الوحيدة في مصر والشرق الأوسط.



وأوضح خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد دياب، أن مثل هذه المحطة موجودة في الصين، وأن الهدف من هذه المحطة هو متابعة الأقمار الصناعية القريبة من الأرض.

ولفت إلى أن المحطة بعيدة جدًا عن الأرض، وأنها لا ترى بالعين المجردة، بل تحتاج إلى مكان خالٍ من التلوث الضوئي، كما تحتاج إلى مكان واسع، وأن الكثير من المواطنين سيلاحظون نقطة مضيئة في السماء اليوم.



وأشار إلى أنه حتى الآن لا توجد حياة على القمر، لكن قد تكون هناك حياة في المستقبل.