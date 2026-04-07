لتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية..محافظ الوادي الجديد تبحث التعاون مع البحوث الفلكية و الجيوفيزيقية

بحثت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، سبل تعزيز التعاون المشترك بين المحافظة و المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، وذلك خلال لقائها مع الدكتور محمد عبد الظاهر مدير فرع المعهد بالمحافظة، والدكتور جاد القاضي استاذ الجيوفيزياء ورئيس المعهد السابق.

وأشارت مجدي إلى أن اللقاء ناقش آليات تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية و المعدنية التي تزخر بها المحافظة، و الاستفادة من الخبرات العلمية والبحثية للمعهد في إجراء الدراسات الجيوفيزيقية والاستكشافية، بما يسهم في تحديد مواقع الثروات المعدنية واستغلالها بالشكل الأمثل.

بالإضافة إلى عدد من الملفات الأخرى من بينها دراسات الخزان الجوفي والمواقع الأثرية والسياحية وتعزيز الشراكة مع الجهات المختلفة في هذه المجالات؛ بما يدعم مشروعات التنمية المختلفة على أرض المحافظة.