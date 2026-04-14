إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مشهد فلكي نادر في سماء القاهرة.. ظهور ساطع لمحطة الفضاء الدولية|تفاصيل

منار عبد العظيم

تشهد سماء القاهرة فجر يوم الأربعاء 15 أبريل 2026، حدثًا فلكيًا مميزًا يتمثل في عبور محطة الفضاء الدولية في ظهور ساطع يُعد من أفضل وأوضح المشاهدات خلال شهر أبريل، حيث يستمر العرض لأكثر من خمس دقائق، ويمكن رصده بسهولة دون الحاجة لأي أدوات فلكية، حتى من داخل المناطق السكنية وفقاً لما نقلته القناة الأولي.

تفاصيل توقيت ومسار العبور

ووفقًا لتقارير الجمعية الفلكية بجدة، يبدأ ظهور المحطة في تمام الساعة 04:33:46 صباحًا بتوقيت القاهرة، حيث تظهر من الأفق الجنوبي الجنوبي الغربي على ارتفاع منخفض يبلغ نحو 17 درجة.

وتواصل المحطة حركتها السريعة لترتفع تدريجيًا وتصل إلى أقصى سطوع وارتفاع لها عند الساعة 04:36:00 صباحًا بزاوية 63 درجة نحو الجنوب الجنوبي الشرقي، وهو موقع مثالي للرؤية بوضوح بعيدًا عن العوائق، قبل أن تختفي في الأفق الشمالي الشرقي عند الساعة 04:39:21 صباحًا، بعد رحلة مرئية تستغرق نحو 5 دقائق و35 ثانية.

لماذا تختفي المحطة فجأة؟

خلال الدقائق الأخيرة من العبور، يلاحظ الراصدون تلاشي المحطة تدريجيًا قبل اختفائها، وهو ما يحدث نتيجة دخولها في ظل الأرض أثناء تحركها نحو الأفق.

وتُفسَّر هذه الظاهرة بأن الشمس تكون لا تزال أسفل الأفق وقت الفجر، بينما تظل المحطة على ارتفاعها المداري معرضة لأشعة الشمس، ومع انتقالها من المنطقة المضيئة إلى ظل الأرض، تبدو وكأنها “تنطفئ” فجأة رغم استمرار وجودها.

سطوع يفوق كوكب المشتري

ويتميز هذا العبور بدرجة لمعان عالية تصل إلى قدر ظاهري (-3.0)، ما يجعل المحطة أكثر سطوعًا من كوكب المشتري، وقريبة في لمعانها من ألمع الأجرام السماوية.

ويرجع هذا السطوع إلى انعكاس أشعة الشمس على الألواح الشمسية الضخمة للمحطة، خاصة في وقت الشفق، ما يسمح برؤيتها بوضوح رغم التلوث الضوئي داخل المدن.

كيف تظهر للعين؟

تظهر محطة الفضاء الدولية كنقطة ضوئية بيضاء لامعة تتحرك بسرعة ثابتة عبر السماء دون وميض، بخلاف الطائرات، نتيجة دورانها حول الأرض على ارتفاع يقارب 400 كيلومتر.

وتبلغ سرعتها نحو 28 ألف كيلومتر في الساعة، ما يمكنها من إتمام دورة كاملة حول الأرض كل 90 دقيقة تقريبًا.

فرصة ذهبية لعشاق التصوير

لا يحتاج رصد هذا الحدث إلى تلسكوبات أو مناظير، حيث تُعد العين المجردة الوسيلة الأفضل لمتابعته، بينما يمثل فرصة مميزة لهواة التصوير الفلكي باستخدام تقنية التعريض الطويل، لالتقاط مسار المحطة كقوس ضوئي ممتد في السماء.

وتُعد محطة الفضاء الدولية أكبر منشأة من صنع الإنسان في الفضاء، حيث تعمل كمختبر علمي مداري تشارك فيه عدة وكالات فضاء عالمية، وتُجرى على متنها تجارب متقدمة في مجالات مثل الجاذبية الصغرى وعلوم الأحياء والفيزياء، وهي تجارب لا يمكن تنفيذها على سطح الأرض.

سر ورق الكرنب على الثدي والرأس والقدم ..شاهدى ماذا يحدث لجسمك؟

