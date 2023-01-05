انخفاض أسعار الذهب العالمية 9 دولارات في التعاملات الفورية

انخفضت أسعار الذهب العالمية خلال تداولات اليوم، لتخسر 8.6 دولار في التعاملات الفورية.

ونزلت أسعار المعدن الأصفر في المعاملات الفورية بنسبة 0.46% أو ما يعادل 9 دولارات لتصل إلى 1846.13 دولار للأونصة، وفقا لبيانات الأسواق العالمية بحلول الساعة "12:10 مساء بتوقيت الإمارات".

وانخفضت العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير 2023 بما نسبته 0.45% تعادل 8.35 دولار لتصل إلى 1850.85 دولار للأونصة.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة بنسبة 1.85% إلى 23.5 دولار للأوقية، وهبط البلاديوم 1.04% إلى 1778.03 دولار، وتراجع البلاتين بنسبة 0.76% إلى 1083.6 دولار.