البورصة تواصل الصعود بمنتصف تعاملات آخر الأسبوع

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات اليوم الخميس، اخر الأسبوع، بدعم من مشتريات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 2.64% ليصل إلى مستوى 15968 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.84% ليصل إلى مستوى 2784 نقطة.

وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.76% ليصل إلى مستوى 19382 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.31% ليصل إلى مستوى 6568 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.05% ليصل إلى مستوى 2941 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.34% ليصل إلى مستوى 4397 نقطة.