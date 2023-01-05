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أخبار البلد

البابا تواضروس يستقبل سفير الفاتيكان للتهنئة بعيد الميلاد المجيد

صدى البلد

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة، اليوم، سفير الڤاتيكان والذي نقل تهنئة قداسة البابا فرنسيس لقداسته بمناسبة عيد الميلاد المجيد.


واستقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة، أمس، الأستاذ الدكتور محمد معيط وزير المالية، ونائبه الدكتور إيهاب أبو عيش، حيث قدّما التهنئة لقداسته بمناسبة عيد الميلاد المجيد.


ومن المقرر أن يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني صلاة قداس عيد الميلاد المجيد مساء غد الجمعة، بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة الأباء الأساقفة والكهنة والرهبان وأبناء الكنيسة، بحضور كبار الشخصيات في الدولة والوزراء والدبلوماسيين وسفراء الدول والشخصيات العامة ووسائل الاعلام المختلفة.


و قاد قداسة البابا تواضروس الثاني وقفة صلاة جماعية، بالكاتدرائية المرقسية في الإسكندرية، لتوديع العام الميلادي ٢٠٢٢ واستقبال العام الجديد ٢٠٢٣، وشارك قداسته الصلاة عدد كبير من أبناء الكنيسة.


وقدم قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية الشكر لله، في بدء الصلاة، في العام الجديد على نعمه الجزيلة والمتنوعة، ثم طلب قداسته من أجل المرضى والراقدين والمتضايقين والمحتاجين، ومن أجل أن نمجد الله ونعيش في مخافته ومحبته.


كما صلى قداسته كذلك من أجل خدمة الكنيسة في مصر وخارجها، وكافة آباء الإكليروس والشمامسة والكنائس والإيبارشيات.


وطلب قداسة البابا أيضًا خلال صلاته من أجل سلام العالم، وأن ينزع الله الحروب ويعطي الحكمة للقادة والمسؤولين، وأن يعين أبناءه للتوبة ليكونوا ملحًا للأرض ونورًا للعالم.
وصلى قداسته من أجل المسؤولين ورجال القوات المسلحة والشرطة الذين يسهرون ويضحون من أجل أمننا، ومن أجل العاملين في كل مجال.

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