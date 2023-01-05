عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

ماذا ينقص الطلاب ذوو الهمم للاندماج في المجتمع المدرسي؟ خبير يجيب| فيديو

الدكتور تامر شوقي
الدكتور تامر شوقي

يحظى ذوو الهمم باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية، وتمت ترجمة هذا الاهتمام في صورة قرارات وتوجيهات مباشرة، إضافة إلى حزمة من التشريعات التي تساهم في تحقيق دمج ذوى الإعاقة في المجتمع بصورة شاملة.

txt

لطلاب الدراسات العليا.. خطوات الدخول على منصة التعلم الإلكتروني بحقوق عين شمس

txt

حقوق عين شمس توجه تعليمات مهمة للطلاب لاستيفاء أوراق تخرجهم

وأكد الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي، أستاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس، أنه يوجد مشكلة لدى ثقافة الشعب المصرى وهو عدم تقبل شكل الآخرين، وبالأخص الأطفال فى المراحل العمرية المبكرة، ويتعرض بعض الطلاب للتنمر بسبب اختلافهم فى الجسد أو العقل عن الآخرين، ولذلك يجب توعية الطلاب من خلال المدارس والمعلمين باحترام وتقبل الآخرين سواء فى الاختلاف العقلى أو الجسدى.

وأوضح شوقي، في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن وزارة التربية والتعليم تسعى جاهدة في الوقت الحالي في هذا الاتجاه من خلال نظام الدمج بين الطلاب ذوي الهمم والطلاب العاديين، وتوفير التدريبات الكافية لتأهيل وتدريب معلمي التعليم في مدارس التعليم الابتدائي للتدريس للأطفال المدمجين ذوي الاحتياجات الخاصة، ووضع امتحانات ملائمة لهم تشبه الكثير من امتحانات الطلاب الآخرين، ليكون لهم فرص للحصول على درجات عالية ودخولهم كليات أعلى من الطلاب العاديين.

وقال إن الغرض من الدمج هو إتاحة الفرص للأطفال الذين لديهم إعاقة نسبية للانحراط في نظام التعليم كإجراء للتأكيد على مبدأ تكافؤ الفرص في التعليم، ويهدف الدمج بشكل عام إلى مواجهة الاحتياجات التربوية الخاصة للطفل المعوق ضمن إطار المدرسة العادية، ووفقا لأساليب ومناهج ووسائل دراسية تعليمية ويشرف على تقديمها جهاز تعليمي متخصص، إضافة إلى كادر التعليم في المدرسة العامة.

وأضاف أستاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس، أن سعي الوزارة يأتي فى إطار معايير الجودة الدولية وقواعد السلامة والأمان، وتوفير سبل الإتاحة والتهيئة المناسبة لجميع أنواع الإعاقة، لأن تعليم ودمج ذوى الهمم ينعكس على المجتمع ككل ويترك أثره المجتمعي على مختلف فئات المجتمع.

وشدد الدكتور تامر شوقي، على ضرورة أن تحرص المدارس على اتخاذ التدابير والطرق المناسبة لتيسير تعلم لغات التواصل المختلفة وأشكال الاتصال المعززة والبديلة، ومهارات التوجيه والتنقل، وتيسير الدعم والتوجيه عن طريق استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة وغيرها.

ذوى الهمم المدارس الدمج الطلاب ذوي الهمم وزارة التربية والتعليم الاحتياجات التربويه دمج ذوي الهمم Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجرام نزل عن 1200 جنيه|الذهب يتراجع بقوة بعد شهادات الـ25% وعيار 21 مفاجأة

أسعار الذهب خامس أيام العام الجديد.. مفاجأة فى عيار 21

صدمة.. خبير لوائح: كهربا قد يتسبب في إلغاء الدوري المصري

اللي معاه دولار يتخلص منه|انهيار السوق السوداء بعد شهادات الـ25%

حتى تتجنب الزحام.. طريقة سهلة لشراء شهادة الـ 25%؜ وأنت في بيتك

كان عنده رباط صليبي.. شوبير يكشف مفاجأة عن صفقة الأهلي الجديدة

الحبس سنة لـ منة شلبي مع إيقاف التنفيذ.. وغرامة 10 آلاف جنيه

مفاجأة مدوية.. مرتضي منصور يكشف موقف الزمالك من ضم نجم الاتحاد السكندري

موضوعات متعلقة

خبير يكشف دور كليات التربية في إعداد الطلاب للتعامل الجيد مع فكرة الدمج بالمدارس

وسط إجراءات احترازية.. ألسن عين شمس تكشف تفاصيل الاستعداد لامتحانات منتصف العام

علوم عين شمس تكشف لـ"صدى البلد" استعدادات امتحانات الفصل الدراسى الأول

تعرف على شروط الالتحاق والقبول في برامج الدراسات العليا بألسن عين شمس

ترشيحاتنا

مدبولي : تنمية الصعيد هدف الحكومات المتعاقبة منذ 2014

البابا تواضروس يستقبل رئيس مجلس النواب للتهنئة بعيد الميلاد

مكسبك مضمون.. الدولار يتراجع بعد شهادات الـ 25%| آخرها هذا الموعد

مدبولي: واجهنا هجرة الشباب من سوهاج لمحافظات أخرى بتوفير فرص العمل

ضربة موجعة لعشاق الزمالك بشأن صفقة عبد الله السعيد

انقسام داخل النادي الأهلي بسبب صفقة يعقوبو.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

معاكي كوكايين؟ سر الكاميرا 14 والحكم سنة مع إيقاف التنفيذ على منة شلبي

أقوى من المضادات ..خليط عشبي خارق لعلاج البرد والسعال والتهاب الحلق

عادات كارثية يتجاهلها الكثيرون تزيد من مخاطر الإصابة بالسكري

آخرهم منة شلبى.. نجوم تعرضوا للحبس بسبب المخدرات

فيديو

هيطلع مع ياسمين عز؟ توابع انضمام رونالدو للنصر السعودي

نجم ستار أكاديمي يفجر مفاجأة عن البرنامج اللبناني

السلطات اللبنانية تحقق مع شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب.. ما السبب؟| فيديوجراف

ماكينة أهداف.. آخر تطورات صفقة انتقال يعقوبو إلى الأهلي |فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

أسطورة الغناء

د. فتحي حسين

حول أداء الجامعات الأهلية الدولية والأهلية الجديدة

نهى زكريا

لمعارضي توثيق الطلاق.. أين المشكلة؟

عبد المعطى أحمد

عيد ميلاد مجيد لأقباط مصر

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان 13

أحمد نجم

عام جديد بفكر أفضل

المستشار أسـامة الصعيدي

المفتاح والسر فى العام الجديد

إلهام أبو الفتح

يا رب.. 2023 سنة سعيدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ