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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

حقوق عين شمس توجه تعليمات مهمة للطلاب لاستيفاء أوراق تخرجهم

كلية الحقوق جامعة
كلية الحقوق جامعة عين شمس

أعلنت كلية الحقوق جامعة عين شمس، بعض التعليمات الهامة للطلاب؛ لاستيفاء كامل البيانات لتجنب أي أخطاء قد تعطل تخرجهم، منوها بأنه يرجى مراجعة قسم شئؤن الطلبة بالكلية؛ للتدقيق بشأن ما يلي:

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-التزام الطالب بمحو أمية عدد أربعة من أفراد المجتمع.

-التزام الطالب بعمل  معدلة لمن لم يدرس اللغة الفرنسية فى الثانوية العامة أو الشهادات المعادلة.

-التزام الطالب بأداء التربية العسكرية.

-التزام الطالب بأداء المحكمة التدريبية.

-التزام الطالب بأداء الحاسب الآلي.

-التزام الطالب بدفع المصروفات و الرسوم الدراسية المقررة.

وفى حال أداء الطالب لبعض او لجميع الالتزامات السابقة فإنه يتعين عليه مراجعة شئون الطلاب للتأكد من تسجيل ذلك فى ملفه.

وكانت قد أعلنت كلية الحقوق جامعة عين شمس تعليمات هامة للطلاب بشأن امتحانات الفصل الدراسي الأول .

وقالت كلية الحقوق عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك  "استمرار  انعقاد الامتحانات وفقا للجداول المعلنة سلفا، وتلتمس العذر من أبنائها الذين سوف يؤدون الامتحانات يوم الأحد القادم، حيث يترتب  على أى تأجيل امتداد الامتحانات إلى إجازة منتصف العام، وكل عام ونحن جميعا بخير وصحة وسلام، وسوف يتم مراعاة ذلك فى الامتحانات المستقبلية.

واكدت ادارة الكلية ان  الامتحانات تُعقد يوم الاحد الموافق 8 يناير 2023 كما هي بالجدول ولا يوجد اي تأجيل للامتحانات.

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