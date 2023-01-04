تعرف على شروط الالتحاق والقبول في برامج الدراسات العليا بألسن عين شمس

أعلن قطاع الدراسات العليا بكلية الألسن جامعة عين شمس، فتح باب القبول في برامج الدراسات العليا لفصل الربيع 2023 في تخصصات: الأدب واللغويات والترجمة.

ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني، رئيس الجامعة، والدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة سلوى رشاد، عميد الكلية، وإشراف الدكتور أشرف عطية، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.

وسيتم تقديم طلبات الالتحاق والتسجيل في البرامج من خلال الرابط التالي:

https://ums.asu.edu.eg

ويستمر تقديم طلبات الالتحاق حتى 15 /1 /2023

وتعقد امتحانات القبول التحريرية للدبلوم والدكتوراة اعتبارًا من يوم السبت الموافق 21 /1 /2023

وتعقد الامتحانات الشفوية يوم السبت الموافق 28 /1 /2023 لكل البرامج.



للتعرف على شروط الالتحاق والقبول يرجى النقر على الرابط التالي:

https://alsun.asu.edu.eg/ar/postgraduate-affairs/page/34

الجدير بالذكر شهد عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إعلان نتائج مسابقة الاكتفاء الذاتي للتمثيل المسرحى والتي أقيمت بمسرح كلية البنات، وشاركت بها 11 كلية.

وذلك تحت رعاية محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس وعبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

حضر كل من مي حلمي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، مصطفى عيسى مدير إدارة النشاط الفني و هند حامد رئيس قسم الفنون المسرحية بإدارة النشاط الفني.

وفي كلمته أكد عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن الهدف الأساسي للنشاط الطلابي هو الممارسة بهدف تفريغ الطاقات عن طريق الجامعة التي توفر التدريب المناسب، مشيرًا إلى أن الممارسة الحقيقية للنشاط سواء من جانب الممثلين أو الكتّاب وحتى الفنيين بمختلف مسارح الجامعة هو مكسب الجميع.

وأكد أن النشاط الطلابي لا يعطل عن الدراسة بالعكس بل يجعل المرء على دراية بكيفية إدارة الوقت بالشكل الأمثل.