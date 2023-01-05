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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

لدعم "حياة كريمة".. تقديم الرعاية الطبية لـ1380 حالة بقافلة جامعة طنطا

جامعة طنطا
جامعة طنطا

انطلقت اليوم قافلة طبية شاملة من جامعة طنطا إلى قرية الرجدية مركز طنطا بمحافظة الغربية، لتوقيع الكشف الطبى وصرف الدواء للمرضى بالمجان، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة، والدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبالتعاون مع اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء لدعم المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

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أكد الدكتور محمود ذكي ، أن القوافل الطبية تعد وسيلة فعالة لتوسيع نطاق الخدمات الطبية التى تقدمها الجامعة للوصول إلى القرى الأكثر احتياجاً موضحا أن القوافل تضم نخبة متميزة من أطباء جامعة طنطا في كافة التخصصات الطبية، ويتم خلالها تقديم خدمات طبية على أعلى مستوى للمرضى وصرف الدواء بالمجان وذلك حرصًا من الجامعة على الالتزام والوفاء بمسئوليتها المجتمعية فى اطار خطتها التنفيذية وتحقيقاً لأهداف رؤية مصر ٢٠٣٠م .

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تفقد الدكتور محمود سليم، العيادات الطبية بالقافلة بمرافقة مسئولي "حياة كريمة" حيث قام بتوقيع الكشف الطبي على عدد من المرضى ،مؤكدا حرص الجامعة على تقديم افضل الخدمة الطبية وتقديم خدمات علاجية متميزة من خلال توفير كافة التسهيلات اللازمة للاطقم  الطبية والمعاونين لهم، فشهدت القافلة مشاركة كلية الطب بتوقيع الكشف الطبي على المرضى بالتعاون مع كلية التمريض التي قدمت محاضرات توعوية في التغذية والاسعافات الأولية في حالة الطوارئ، ومشاركة كلية الصيدلة بتقديم العلاج بالمجان للحالات التي تم فحصها، ومشاركة كلية التربية بمحاضرات عن مناهضة العنف ضد المرأة ،كما شهدت القافلة مشاركة كلية الزراعة بتقديم 100 شجرة مثمرة لزراعتها بالقرية ضمن مشاركة الجامعة في مبادرة "100 مليون شجرة"، بالاضافة الى توزيع عدد ٢٥٠   كتاب للمراجعه النهائية لطلاب  بالشهادة الاعدادية  بالقرية .

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كما أفاد الدكتور محمد الشبيني وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن القافلة شهدت توقيع الكشف الطبي على 1380 حالة من خلال 15عيادة حيث تم فحص 101 حالة في عيادة جراحة المخ والأعصاب و 144 في عيادة الاطفال، و 186 بالعظام، و 113 جلدية، 124باطنة، و 54 مسالك بولية، و 133 أنف وأذن، و 20 جراحة عامة، و 78 صدر، و 24 نفسية وعصبيه ،204 جراحة العيون ،36قلب واوعية دموية، 23تنظيم الاسرة ،65 تحاليل،75 الاسنان ، مضيفاً أنه تم تحويل 103 حالة بواقع 14 جراحة المخ والاعصاب، 2 اطفال ،8 عظام ، 4 جلدية ، 6باطنة ،8 المسالك البولية ، 14 انف واذن وحنجرة ، 9 جراحة عامة ،6الصدر،3نفسية وعصبية ، 24جراحة العيون،5قلب واوعية دموية.

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شهدت القافلة إجراء اختبارات محو الأمية لـ 17 مواطن وذلك بحضور الدكتورة سحر الحجار القائم بأعمال عميد كلية الصيدلة،  والدكتورة راندا الديب مدير وحدة مناهضة العنف ضد المرأة ومحمد غازي مدير عام مشروعات البيئة، وماهر سعد مدير عام خدمة المجتمع.

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