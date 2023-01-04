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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يتابع مشروعات التطوير في طنطا والسنطة

محافظ الغربية
محافظ الغربية

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أن الدولة المصرية تولى اهتماما كبيرا بالقطاع الصحي في الجمهورية الجديدة، وأنها توفر كافة مقومات العلاج للمواطن وتدعم جميع عناصر المنظومة الصحية،.

جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها، لتفقد الإنشاءات الجارية بمستشفى السنطة المركزي ، والتي تتم على مساحة 4900 م٢ بإجمالي تكلفه 487 مليون جنيه لتضم عدد 223 سرير داخل أقسام (العيادات الخارجية، الطوارئ، الأشعة، الغسيل الكلوي، العلاج الطبيعي، غرف عمليات، معامل، أقامه مرضى، عناية مركزة، نساء وتوليد، أطفال، غرف عزل)، وقد بلغت نسب تنفيذ الأعمال بها إلى 78 %، كما تم الانتهاء من الأعمال المدنية بنسبة 82 % وجاري أعمال التشطيبات الداخلية والخارجية.

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كما قام المحافظ بتفقد مشروعات التطوير بمركز طنطا، حيث تفقد طريق سوق المواشي والذي يتم رصفه بطول 3 كم ويعتبر محوراً مروريا هاما يساهم في تخفيف الحركة على الطريق الزراعي للقادمين من القاهرة، حيث تابع خلال الجولة أعمال تدبيش جانب الطريق بطول كيلو و 50 متر .

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وتابع المحافظ جولته بتفقد الأعمال الجارية بمشروع إنتاج البيض بكفر الشيخ سليم، حيث تابع تنفيذ أعمال اللاند سكيب الجاري تنفيذها بموقع المشروع والذي يهدف في المقام الأول لتحقيق الاكتفاء الذاتي من بيض المائدة بالمحافظة إلى جانب التصدير للخارج، فضلا عن توفير فرص عمل جديدة للشباب.

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محافظ الغربية الغربية الدكتور طارق رحمي المنظومة الصحية مشروعات الدولة المصرية طارق رحمي جمهوري حافظ الغربية

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