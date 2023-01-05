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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد إعلان رحيله عن الفريق .. 4 أهداف حصيلة حسام حسن بقميص الأهلي

حسام حسن
حسام حسن

أعلن حسام حسن مهاجم النادي الأهلي رحيله عن القلعة الحمراء وعودته إلى نادي سموحة السكندري، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وتعاقد النادي الأهلي في صيف عام 2021 مع حسام حسن، مهاجم سموحة لمدة خمس سنوات قادمة، بعد إنهاء كافة الأمور الإدارية والمالية مع نادي سموحة، في إطار العلاقات الطيبة التي تربط الناديين الكبيرين.

ونشر حسام حسن صورة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام معلقا عليها "عدت".

كان فرج عامر، رئيس نادي سموحة، أعلن توصله لاتفاق مع الأهلي بشأن استعارة حسام حسن وزياد طارق، ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

وقال عامر: «سموحة توصل لاتفاق نهائي مع الأهلي لاستعارة حسام حسن لمدة 6 أشهر، وهناك اتفاق لاستعارة زياد طارق لمدة 18 شهرا».

وختم حديثه قائلا: «خالد عبد الفتاح سينتقل إلى الأهلي معارا مع أحقية البيع، ولو قرر الأهلي أن يشتري حسام حسن، سيشتريه بالفعل قبل نهاية الموسم».
 

حسام حسن ماكينة أهداف معطلة في الأهلي 

منذ تعاقد النادي الأهلي مع حسام حسن  لم يسجل سوي 4 أهداف فقط وصنع 3 أهداف خلال مشاركته فى 41 مباراة

وخلال الموسم الحالي شارك حسام حسن بديلا فى خمس مباريات فقط. 

فيما شهدت مشاركة حسام حسن بقميص نادي سموحة قبل التعاقد مع النادي الأهلي معه في 162 مباراة مع سموحة، سجل خلالها 49 هدفًا وصنع 10 أهداف أخرى. 

 

انقسام داخل الأهلي 

دخل مسؤولو النادي الأهلي، في حالة انقسام حول إتمام صفقة عبدالعزيز يعقوبو لاعب فريق ريو أفي البرتغالي خلال الانتقالات الشتوية الجارية.

وشهد الكشف الطبي الذي خضع له عبدالعزيز يعقوبو، عن عدة مشكلات طبية لدي اللاعب علي خلفية إصابته سابقا بقطع في الرباط الصليبي وبالتالي أصبح مصير الصفقة مجهول.

وانقسم مسؤولو النادي الاهلي، حول التعاقد مع اللاعب لمدة 6 أشهر بنية الشراء أو عدم التعاقد مع اللاعب خوفا من تجدد الصابة وعدم الاستفاده من خدمات اللاعب طوال فترة التعاقد.

ويتم دراسة الأمر حول إتمام التعاقد أو رفضه من الأساس علي أن يتم حسم الأمر خلال الساعات القليلة المقبلة.

حسام حسن الأهلى سموحة فرج عامر خالد عبد الفتاح عبدالعزيز يعقوبو

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