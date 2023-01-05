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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بوتين يأمر بوقف إطلاق النار في أوكرانيا .. تفاصيل

فلاديمير بوتين
فلاديمير بوتين

أمر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، بوقف إطلاق النار في أوكرانيا يومي 6 و7 يناير.

وأمر بوتين، وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، بوقف إطلاق النار من الساعة 12.00 يوم 6 يناير إلى  الساعة 24:00 يوم 7 يناير، على طول خطوط المواجهة في أوكرانيا.

وفي وقت سابق، دعا رئيس الكنيسة الأرثوذكسية الروسية، البطريرك كيريل، قوات كل من روسيا وأوكرانيا إلى وقف الأعمال العدائية في الفترة التي تسبق عيد الميلاد وخلاله.

ويحتفل كل من الأرثوذكس الأوكرانيين والروس تقليديا بالعطلة في 7 يناير.

ووجه البطريرك كيريل إلى “جميع الأطراف المتورطة في صراع داخلي... نداء لوقف إطلاق النار وإقامة هدنة عيد الميلاد من الساعة 12:00 يوم 6 يناير إلى الساعة 24:00 يوم 7 يناير”.

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وقال كيريل إن الغرض من وقف إطلاق النار هو تمكين الأرثوذكس “من حضور القداس عشية عيد الميلاد وفي يوم عيد الميلاد”.

وكانت هناك بالفعل دعوات مماثلة لوقف مؤقت للقتال، حيث اقترح 1000 من الزعماء الدينيين الأمريكيين الشهر الماضي أن كلا من أوكرانيا وروسيا قد تتفاوضان على هدنة بين 24 ديسمبر و 19 يناير.

وقالوا إن الاتفاق يمكن أن يمهد الطريق لتسوية دائمة للصراع.

فلاديمير بوتين أوكرانيا بوتين إطلاق النار الرئيس الروسى سيرجي شويجو

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