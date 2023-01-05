الخط الثالث لمترو الأنفاق يفوز بجائزة أفضل مشروع حكومي عربي للبنية التحتية

فاز مشروع الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة بجائزة أفضل مشروع حكومي عربي للبنية التحتية في الدورة الثانية لجائزة التميز الحكومي العربي التي تقدم برعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وحكومة الإمارات وتشارك في تنظيمها المنظمة العربية للتنمية الإدارية.



جرى الإعلان عن فوز مشروع الخط الثالث للمترو خلال حفل توزيع الجائرة الذي انطلق اليوم في مقر جامعة الدول العربية بحضور أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية ومحمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء في حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس أمناء جائزة التميز الحكومي العربي، ومدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية الدكتور ناصر القحطاني.



وفاز بأفضل مشروع عربي تطوير التعليم، مشروع مكتبي الرقمية من وزارة التعليم بالبحرين، وبرنامج"STEM" من وزارة التعليم بسلطنة عمان.



وأفضل مشروع حكومي عربي لتطوير القطاع الصحي، فاز به مشروع العلاج والعناية عن بعد لخدمات صحية آمنة ومستدامة من مملكة البحرين.



وأفضل مشروع حكومي عربي لتمكين الشباب فاز به مشروعان من الأردن، والعراق.

فئة مشروع تنمية المجتمع فاز به مشروع قوى العاملة السعودية في القطاع الخاص، من المملكة العربية السعودية ومشروع نظام التأمينات الاجتماعية بسلطنة عمان.

