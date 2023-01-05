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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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تنمية الصعيد: 17 مشروعا بتكلفة مليار جنيه في محاور الزراعة والبيئة الاجتماعية

صدى البلد

قال اللواء شريف أحمد صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد، إن الرئيس السيسي ينفذ العديد من المشروعات التنموية بالصعيد لتوفير العديد من فرص العمل للشباب.

وأوضح صالح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج اليوم والمذاع عبر قناة دى ام سي:" الرئيس السيسي يولي اهتماما كبيرا بالصعيد واليوم يعد عيدا قوميا بقدوم الرئيس لمحافظة سوهاج.

ولفت إلى أن تنمية الصعيد لديها رؤية للنهوض بالصعيد، ونفذت حوالى 17 مشروعا بتكلفة تصل إلى مليار جنيه في محاور الزراعة والبيئة الاجتماعية.

ونوه إلى أن كافة المشروعات تتم من خلال مشاركة أهالي الصعيد، والمنفذون هم أبناء الصعيد وهم من يعملون بتلك المشروعات .

https://fb.watch/hSOsDXsWGv/

محافظة سوهاج الرئيس السيسي المشروعات التنموية الرئيس تنمية الصعيد

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