عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بعد تفشي الأزمة..الصين تتجه الى الطب التقليدي لمكافحة كورونا

الطب التقليدي في
الطب التقليدي في الصين

ذكرت المؤسسات المختص في الصين انها ستعزز الاستفادة من الفعالية الفريدة للطب التقليدي في الصين لاستخدامه في مكافحة الاصابة بعدوى فيروس كورونا. 

txt

بعد إثارة ذعر العالم.. الصين ترد علي منظمة الصحة العالمية بشأن كورونا

txt

بسبب كورونا.. نداء عاجل من الاتحاد الأوروبي لـ الصين


وبحسب ما نشرت وكالة أنباء «شينخوا» الصينية، دعا الإشعار المتاح على الإنترنت إلى الاستفادة من الطب الصيني التقليدي في المراحل المبكرة للعدوى الناجمة عن فيروس كورونا المستجد، وشدد على تكامل الطب الصيني التقليدي والطب الغربي في علاج حالات الإصابة الخطيرة.


ووفق الوكالة، حث الإشعار المؤسسات الطبية على تقديم خدمات الطب الصيني التقليدي للمرضى في أسرع وقت ممكن، للمساعدة على منع تدهور حالات الإصابة بشكل خفيف.


وقال هوانغ لو تشي نائب رئيس الهيئة الوطنية للطب الصيني التقليدي «بعد ثلاث سنوات من الاستجابة لكوفيد-19، شكلنا نهجا صينيا يدمج الطب الصيني التقليدي والطب الغربي ويستخدم الأدوية الصينية التقليدية والغربية»، مشيرا إلى أهمية دور الطب الصيني التقليدي في النهج.


وأوضح هوانغ أن الصين تحول تركيز استجابتها لكوفيد-19 من منع العدوى إلى حماية صحة الشعب والوقاية من الإصابات الخطيرة، مؤكدا «يجب الاستفادة بشكل أكبر من الفعالية الفريدة للطب الصيني التقليدي لحماية حياة الشعب وصحته». 

الصين كوفيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل.. نقل نجم الأهلي للمستشفى بسبب انعدام الرؤية بأحد عينيه

الجرام بـ 2011 جنيها.. سعر الذهب الآن في مصر بالتعاملات المسائية

تفتكروا ليه؟.. خالد الغندور يتساءل بعد فوز الأهلي على إنبي

تسلل.. أحمد الشناوي يفجر مفاجأة عن هدف الداخلية في الزمالك

أحمد شوبير يعلن إصابة خطيرة لـ نجم الأهلي

بديل يعقوبو.. الأهلي ينتظر فرمان كولر لحسم صفقة جديدة

نهاية المباراة .. أول تعليق من شوبير بعد تعادل الزمالك أمام الداخلية

عاجل.. مرتضى منصور يعرض لاعبي الزمالك للبيع لادعائهما الإصابة بكورونا

موضوعات متعلقة

لأول مرة.. تعرف على فوائد الصيام المتقطع للجسم

تقنية جديدة.. تجارب سريرية لاستخدام البكتيريا في توصيل الأدوية

مدن فرنسية تبدأ إطفاء الشوارع في الليل توفيرا للكهرباء

منحوتات نادرة .. اليونان تستعد لعودة قطع أثرية من المتحف البريطاني

أرجوك رجعلي الكلبة..شاب يبكي على الهواء بسبب مأساته| فيديو

مدفعش الإيجار .. إيلون ماسك يواجه اتهامات جديدة بسبب تويتر

مهرجان الدببة.. موروث قديم في رومانيا للحفاظ على التراث يثير الجدل|التفاصيل الكاملة

الطلبة فاجأوه بفيديو مؤثر..ممر شرفي لرئيس قسم التشريح بكلية طب بيطري القاهرة

ترشيحاتنا

بايدن: أمريكا خرجت من الأزمة الاقتصادية أقوى مما كانت عليه

سيد معوض : مروان عطية لاعب مميز .. وبرونو سافيو لم يضف للأهلي

شوبير يكشف أسرار تعاقد الأهلي مع المهاجم الغاني يعقوبو

لدى 90 % من المرضى ..عرض شائع من علامات السرطان يتجاهله الكثيرون

مكارثي يتجه لخسارة الجولة الـ11 من التصويت على رئاسة مجلس النواب الأمريكي

دعاء من قاله كل جمعة سدد الله ديونه مهما كانت صعبة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

امرأة تكتب منشورا لزوجها بعد الطلاق يثير الجدل بالسوشيال ميديا

بعد دعمه لها.. صور تجمع بين منة شلبي وتامر حبيب

عامل نفسه حامل.. تفاصيل السخرية من علي غزلان بسبب صورته مع زوجته

بعد وشها المنفوخ.. صور صادمة للنجمة شيرين عبد الوهاب| الحقيقي والمزيف

فيديو

حبس وزهايمر ومخدرات.. كبوات وأزمات منة شلبي/ فيديو جراف

بالأسماء.. صفقات الأهلي الجديدة 2023 / فيديو جراف

السعودية تسمح للمرأة بالحج دون محرم رسمياً| تفاصيل

تطويرالصعيد.. أهم رسائل الرئيس للمواطنين من سوهاج/ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الفهلوة وجرثومة اللا تهذيب

مني أحمد

أسطورة الغناء

د. فتحي حسين

حول أداء الجامعات الأهلية الدولية والأهلية الجديدة

نهى زكريا

لمعارضي توثيق الطلاق.. أين المشكلة؟

عبد المعطى أحمد

عيد ميلاد مجيد لأقباط مصر

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان 13

أحمد نجم

عام جديد بفكر أفضل

المستشار أسـامة الصعيدي

المفتاح والسر فى العام الجديد

اﻟﻤﺰﻳﺪ