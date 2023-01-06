بعد تفشي الأزمة..الصين تتجه الى الطب التقليدي لمكافحة كورونا

ذكرت المؤسسات المختص في الصين انها ستعزز الاستفادة من الفعالية الفريدة للطب التقليدي في الصين لاستخدامه في مكافحة الاصابة بعدوى فيروس كورونا.



وبحسب ما نشرت وكالة أنباء «شينخوا» الصينية، دعا الإشعار المتاح على الإنترنت إلى الاستفادة من الطب الصيني التقليدي في المراحل المبكرة للعدوى الناجمة عن فيروس كورونا المستجد، وشدد على تكامل الطب الصيني التقليدي والطب الغربي في علاج حالات الإصابة الخطيرة.



ووفق الوكالة، حث الإشعار المؤسسات الطبية على تقديم خدمات الطب الصيني التقليدي للمرضى في أسرع وقت ممكن، للمساعدة على منع تدهور حالات الإصابة بشكل خفيف.



وقال هوانغ لو تشي نائب رئيس الهيئة الوطنية للطب الصيني التقليدي «بعد ثلاث سنوات من الاستجابة لكوفيد-19، شكلنا نهجا صينيا يدمج الطب الصيني التقليدي والطب الغربي ويستخدم الأدوية الصينية التقليدية والغربية»، مشيرا إلى أهمية دور الطب الصيني التقليدي في النهج.



وأوضح هوانغ أن الصين تحول تركيز استجابتها لكوفيد-19 من منع العدوى إلى حماية صحة الشعب والوقاية من الإصابات الخطيرة، مؤكدا «يجب الاستفادة بشكل أكبر من الفعالية الفريدة للطب الصيني التقليدي لحماية حياة الشعب وصحته».