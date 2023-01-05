عضو البحوث الإسلامية: الهجوم على الشعراوي اعتداء على ثوابت الدولة وقوتها الناعمة

قال الدكتور عبدالغني هندي عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن من ينكر دور الشيخ الشعراوي إنسان جاحد لا يرى أنه إحدى القوى الناعمة الكبيرة للدولة المصرية في العالم الإسلامي، متسائلا لماذا تخرج هذه الأصوات الكارهة لأن تكون في مصر مرتكزات أساسية للقوى الناعمة.

وأضاف هندي في مداخلة هاتفية ببرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن من يهاجمون الشيخ الشعراوي يعتدون على ثوابت الدولة وقوتها الناعمة الحقيقية وتفريق المصريين، ومن يحترم الدولة لا بد أن يحترم رموزها وإمام الدعاة على قمة هذه الرموز.

تابع عضو البحوث الإسلامية، أن الدور الوطني الذي قام به فضيلة الشيخ محمد متولى الشعراوي إمام الدعاة لا يقبل مزايدة من أحد، هذا الرجل كان رجلا مصريا بامتياز، وعندما قررت الدولة عودة البعثات عاد إلى مصر فورا وأشاد كثيرا بانتصارات حرب أكتوبر.