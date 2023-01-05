عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عضو البحوث الإسلامية: الهجوم على الشعراوي اعتداء على ثوابت الدولة وقوتها الناعمة

الشيخ الشعراوي
الشيخ الشعراوي

قال الدكتور عبدالغني هندي عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن من ينكر  دور الشيخ الشعراوي إنسان جاحد لا يرى أنه إحدى القوى الناعمة الكبيرة للدولة المصرية في العالم الإسلامي، متسائلا لماذا تخرج هذه الأصوات الكارهة لأن تكون في مصر مرتكزات أساسية للقوى الناعمة.

وأضاف هندي في مداخلة هاتفية ببرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن من يهاجمون الشيخ الشعراوي يعتدون على ثوابت الدولة وقوتها الناعمة الحقيقية وتفريق المصريين، ومن يحترم الدولة لا بد أن يحترم رموزها وإمام الدعاة على قمة هذه الرموز. 

تابع عضو البحوث الإسلامية، أن الدور الوطني الذي قام به فضيلة الشيخ محمد متولى الشعراوي إمام الدعاة لا يقبل مزايدة من أحد، هذا الرجل كان رجلا مصريا بامتياز، وعندما قررت الدولة عودة البعثات عاد إلى مصر فورا وأشاد كثيرا بانتصارات حرب أكتوبر.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل.. نقل نجم الأهلي للمستشفى بسبب انعدام الرؤية بأحد عينيه

الجرام بـ 2011 جنيها.. سعر الذهب الآن في مصر بالتعاملات المسائية

أحمد شوبير يعلن إصابة خطيرة لـ نجم الأهلي

تفتكروا ليه؟.. خالد الغندور يتساءل بعد فوز الأهلي على إنبي

عاجل.. مرتضى منصور يعرض لاعبي الزمالك للبيع لادعائهما الإصابة بكورونا

صدمة.. خبير لوائح: كهربا قد يتسبب في إلغاء الدوري المصري

بديل يعقوبو.. الأهلي ينتظر فرمان كولر لحسم صفقة جديدة

صدمة.. سر ظهور علامات زرقاء بالجسم

ترشيحاتنا

إبراهيم عيسى: كتلة سلفية كبيرة تعمل في مجال الفن ويحرمونه

بغريزة الحيوانات.. المؤبد للمتهم بهتك عرض ابنته الصغيرة في البحيرة

بدأت الحرب.. فيريرا يُكذب مرتضى منصور ويكشف سبب استبعاد فتوح وجمعة

نتنياهو يخضع لفحص طبي عاجل .. تفاصيل

تعليق صادم من أمريكا على إعلان روسيا وقف إطلاق النار في أوكرانيا

إيقاف المستحقات .. رئيس الزمالك يهدي درع الدوري للأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد وشها المنفوخ.. صور صادمة للنجمة شيرين عبد الوهاب| الحقيقي والمزيف

تنمر بشع .. صورة صادمة لشيرين عبد الوهاب | اعرف حقيقتها

بعد خضوعها لعملية جراحية.. صور جمعت بين عمرو السولية وابنته

كارثة أحذري تلك الأنواع من صبغات الشعر تصيبك بالسرطان

فيديو

بالأسماء.. صفقات الأهلي الجديدة 2023 / فيديو جراف

السعودية تسمح للمرأة بالحج دون محرم رسمياً| تفاصيل

تطويرالصعيد.. أهم رسائل الرئيس للمواطنين من سوهاج/ فيديو جراف

صفقات نارية لـ الأهلي وسر التراجع عن ضم نجم منتخب غانا.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الفهلوة وجرثومة اللا تهذيب

مني أحمد

أسطورة الغناء

د. فتحي حسين

حول أداء الجامعات الأهلية الدولية والأهلية الجديدة

نهى زكريا

لمعارضي توثيق الطلاق.. أين المشكلة؟

عبد المعطى أحمد

عيد ميلاد مجيد لأقباط مصر

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان 13

أحمد نجم

عام جديد بفكر أفضل

المستشار أسـامة الصعيدي

المفتاح والسر فى العام الجديد

اﻟﻤﺰﻳﺪ