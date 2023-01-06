أخبار التوك شو.. لا بد للجميع.. طلب علني من مصطفى بكري لدوام استقرار الدولة.. الأرصاد تحذر من ظواهر جوية عنيفة خلال الأيام القادمة

تناولت برامج “ التوك شو ”، خلال الساعات الماضية، عدد من القضايا ، والموضوعات الهامة ، ومن أبرزها :

لابد للجميع .. طلب علني من مصطفى بكري لدوام استقرار الدولة ..فيديو

كد الإعلامي مصطفى بكري، أن الحرب ضد مصر لا تتوقف، مشيرا إلى أن تراخي البعض عن القيام بمهامه يسبب أزمة للدولة، فلا بد للجميع القيام بمهامه.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن الحملات المنظمة ضد الجيش والشرطة والقضاء، كبيرة، مؤكدا أنها محاولة للحشد ضد الدولة، ولا بد أن يعلم الشعب حجم المؤامرات ضد بلده.

وزير القوى العاملة: رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص إلى 2700 جنيه.. فيديو

أكد حسن شحاتة، وزير القوى العاملة، أننا جلسنا مع أصحاب الأعمال لرفع الحد الأدنى للأجور الذي يبلغ 2400 جنيه، وحصلنا منهم على موافقة لرفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص إلى 2700 جنيه دون استثناء.

وقال شحاتة، خلال لقائه ببرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، أننا أجرينا مفاوضات مع التعليم العالي لحل مشكلة البكالوريوس بالجامعة العمالية.

الأرصاد تحذر من ظواهر جوية عنيفة خلال الأيام القادمة| فيديو

حذرت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، من ظواهر جوية عنيفة خلال الأيام القادمة، لافتة إلى أن هناك فرص أمطار على السواحل الغربية يوم الأحد القادم ، وتزداد فرص الأمطار بكثافة يوم الاثنين على السواحل الشمالية للبلاد والمناطق الداخلية.

وأضافت الدكتورة منار غانم في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، هناك تحسن في الأحوال الجوية خلال الثلاثة أيام القادمة، لافتة إلى أن هناك انخفاض كبير في درجات الحرارة أثناء فترات الليل.

24 مليار جنيه خلال يومين..رئيس بنك مصر يكشف تفاصيل هامة عن شهادات 25%..فيديو

أكد محمد الإتربي، رئيس بنك مصر، ورئيس اتحاد بنوك مصر، أنه في 2016 ارتفع سعر الفائدة وانخفض مرة أخرى تدريجيا، مشيرا إلى أن الحرب الأوكرانية تسببت في ارتفاع التضخم في العالم كله.

وقال الإتربي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، أن معدلات التضخم في أمريكا وصلت إلى 10%، مؤكدا أن الاقتصادات الناشئة تتأثر أكثر من اقتصادات الدول الكبرى .

عضو البحوث الإسلامية: الهجوم على الشعراوي اعتداء على ثوابت الدولة وقوتها الناعمة

قال الدكتور عبدالغني هندي عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن من ينكر دور الشيخ الشعراوي إنسان جاحد لا يرى أنه إحدى القوى الناعمة الكبيرة للدولة المصرية في العالم الإسلامي، متسائلا لماذا تخرج هذه الأصوات الكارهة لأن تكون في مصر مرتكزات أساسية للقوى الناعمة.

وأضاف هندي في مداخلة هاتفية ببرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن من يهاجمون الشيخ الشعراوي يعتدون على ثوابت الدولة وقوتها الناعمة الحقيقية وتفريق المصريين، ومن يحترم الدولة لا بد أن يحترم رموزها وإمام الدعاة على قمة هذه الرموز.

طول عمرنا أخوات وحبايب.. سهير رمزي تهنئ الأقباط بعيد الميلاد المجيد.. فيديو

هنأت الفنانة سهير رمزي، الاقباط بعيد الميلاد المجيد قائلة: كل سنة وهم طيبين وكل سنة والشعب المصرى بخير، وكل سنة وطول عمرنا أخوات وحبايب.

وقالت سهير رمزي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “كلمة السر”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “خالد ميري”، أنه لا يوجد تفرقة بين المسلمين والمسيحيين، وطول عمرنا أخوات وجيران وكل سنة وهما طيبين، والأقباط دائما بيقولولنا في أعيادنا كل سنة واحنا طيبين”

أسعار السيارات تنخفض في هذه الحالة.. فيديو

ال أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، إن مصر هي الدولة الوحيدة التي تمنع دخول السيارات من موديلات سابقة عن موديل العام.

وأضاف أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "العالم كله يمر بظروف استثنائية وانتاج السيارات تراجع بشكل كبير في عام 2022".

300 جنيه بس| جمعية المأذونين تكشف مفاجأة عن رسوم الزواج الجديدة

أكد محمد عون المتحدث باسم جمعية المأذونين الشرعيين، أن الفترة الأخيرة هناك عقود زواج كثيرة، موضحًا أن الشائعة الأخيرة بشأن الحق اتجوز قبل الصندوق و دفع 30 ألف جنيه، تسببت فى قيام الكثير بعمل شهادات طبية و عقد عقود الزواج.

وأضاف المتحدث باسم جمعية المأذونين الشرعيين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حوار الخميس"، المذاع على قناة الحدث اليوم، تقديم الإعلامي أشرف شرف الدين، أن ما نشر من وكيل المأذون شائعة، وهو الآن محبوس وما نشره أمر غير صحيح.

الذهب عيار 21 يسجل 1730 جنيها.. الشعبة تكشف آخر أسعار المعدن الأصفر

أكد الدكتور نادي نجيب سكرتير شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، أن سعر جرام الذهب عيار 21 يسجل اليوم 1730 جنيه، وأن سعره العالمي بـ 1830 دولار لـ الوقية، وأن عيار 18 يسجل 1483 جنيه، بعد طرح شهادات بعائد 25%.

وأضاف سكرتير شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حوار الخميس"، المذاع على قناة الحدث اليوم، تقديم الإعلامي أشرف شرف الدين، أن المستثمر فى الذهب هو مستمر، وأن الذهب يعطى استقرار لـ صاحبه.

طلب عاجل من منظمة الصحة العالمية للصين بشأن كورونا..فيديو

عرضت فضائية " العربية " تقريرا عن الوضع الوبائي لفيروس كورونا في الصين، وطلبت منظمة الصحة العالمية من الصين مشاركة بيانات دقيقة حول وضع كورونا.

وأوضح التقرير أنه هناك هناك تفشي لفيروس كورونا في الصين واكتظاظ المستشفات بالمصابين .



