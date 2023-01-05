لابد للجميع .. طلب علني من مصطفى بكري لدوام استقرار الدولة ..فيديو

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن الحرب ضد مصر لا تتوقف، مشيرا إلى أن تراخي البعض عن القيام بمهامه يسبب أزمة للدولة، فلا بد للجميع القيام بمهامه.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن الحملات المنظمة ضد الجيش والشرطة والقضاء، كبيرة، مؤكدا أنها محاولة للحشد ضد الدولة، ولا بد أن يعلم الشعب حجم المؤامرات ضد بلده.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن الفكر المتطرف والدعاية المغرضة، واستهداف الدولة موجود، مؤكدا أن الدولة قدمت شهداء للحفاظ على إستقرار مصر.

التحديات التي نواجهها في العصر الحديث

وأشار مصطفى بكري إلى أن مصر ستنتصر على الأزمات الاقتصادية والتحديات التي تواجهها في العصر الحديث.