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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مد وجزر وأمطار غزيرة.. الأرصاد الإماراتية تحذر من الطقس

ارشيفي
ارشيفي

توقع المركز الوطني للأرصاد الإماراتي أن يكون الطقس غداً غائما جزئيا إلى غائم على بعض المناطق مع فرصة سقوط أمطار مختلفة الغزارة خاصة على السواحل والمناطق الشمالية والشرقية، مع انخفاض في درجات الحرارة، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة، وقوية أحياناً مع السحب.

 

وذكر  المركز في بيانه اليومي إن الرياح ستكون جنوبية غربية الى شمالية غربية / 15 إلى 25 تصل إلى 45 كم/س. 

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية؛ فيكون الموج في الخليج العربي متوسطا إلى مضطرب أحياناً ويحدث المد الأول عند الساعة 12:04 والمد الثاني عند الساعة 49:02
 

والجزر الأول عند الساعة 19:48 والجزر الثاني عند الساعة 06:33 ..ويكون الموج في بحر عمان متوسطا ويحدث المد الأول عند الساعة 08:25 والمد الثاني عند الساعة 22:38 والجزر الاول عند الساعة 15:32 والجزرالثاني عند الساعة 04:22.

أمطار غزيرة وبرق ورعد.. الإمارات تحذر من طقس الأيام المقبلة

طقس الإمارات| إغلاق الحدائق وتأجيل المهرجانات وتحذيرات من الأرصاد بسبب الأمطار

الامارات الطقس الخليج العربي امطار غزيرة درجات الحرارة بحر عمان المركز الوطني للأرصاد

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