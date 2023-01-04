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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمطار غزيرة وبرق ورعد.. الإمارات تحذر من طقس الأيام المقبلة

طقس الإمارات
طقس الإمارات

كشف المركز الوطني للأرصاد بدولة الإمارات عن تأثر البلاد بامتداد تيار هوائي من الغرب في طبقات الجو العليا مصحوباً بتدفق كميات مختلفة من السحب على شكل موجات مع امتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الغربي.

وأضاف أن الطقس سيكون غائماً جزئياً إلى غائم على فترات يصاحبها سقوط أمطارعلى الجزر وبعض المناطق الساحلية والشمالية تمتد على بعض المناطق الشرقية.

ويتوقع المركز الوطني للأرصاد تعمق المنخفض الجوي في طبقات الجو العليا يومي الجمعة والسبت المقبلين، مصطحباً معه كتلة هوائية باردة، حيث يستمر تزايد كميات السحب على مناطق متفرقة من الدولة، تتخللها سحب ركامية.

وحذرت الأرصاد الإماراتية من سقوط أمطار مختلفة الغزارة مع البرق والرعد أحياناً، خاصة على السواحل والمناطق الشمالية والشرقية مع انخفاض في درجات الحرارة.

وتنشط الرياح خلال الحالة وتكون قوية أحياناً مع السحب ومثيرة للغبار والأتربة، ويضطرب البحر أحياناً في الخليج العربي وفي بحر عمان خاصة مع السحب.

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