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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

300 جنيه بس| جمعية المأذونين تكشف مفاجأة عن رسوم الزواج الجديدة

زواج
زواج

أكد محمد عون المتحدث باسم جمعية المأذونين الشرعيين، أن الفترة الأخيرة هناك عقود زواج كثيرة، موضحًا أن الشائعة الأخيرة بشأن الحق اتجوز قبل الصندوق و دفع 30 ألف جنيه، تسببت فى قيام الكثير بعمل شهادات طبية و عقد عقود الزواج.

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وأضاف المتحدث باسم جمعية المأذونين الشرعيين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حوار الخميس"، المذاع على قناة الحدث اليوم، تقديم الإعلامي أشرف شرف الدين، أن ما نشر من وكيل المأذون شائعة، وهو الآن محبوس وما نشره أمر غير صحيح.

ولفت إلى أنه يتوقع أن تكون الشهادة الطبية الواحدة بـ 100 جنيه، و الصندوق يحصل على 100 جنيه، ، أى الموضوع كله 300 جنيه فقط، وليس 30 ألف جنيه.

ورد على سؤال :" هل المأذون يحصل على نسبة من قيمة المؤخر" وقال إن المأذون يحصل على نسبة لـ تسديده ضرائب و أشياء كثيرة. 

وأشار إلى أن المؤخر أذا كان 10000 جنيه، سيحصل المأذون فى النهاية على مبلغ بين الـ 1500 لـ 1700 جنيه، وأن كل مأذون يحدد المبلغ حسب موقع عقد الزواج، وابتعاده عن منزله.

 

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