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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

عقب وصولهما السعودية.. حقيقة زواج كريستاينو رونالدو وجورجينا

صدى البلد

تم تأجيل حفل زفاف كريستيانو رونالدو وجورجينا رودريغيز ، بعد أن تعرض الزوجان لبعض المشاكل في علاقتهما  سويًا رغم الظهور جنبًا إلى جنب في حفل استقباله بـ نادي النصر السعودي.

تلقى رونالدو مؤخرًا سيارة رولز رويس يُعتقد أنها تساوي 350 ألف يورو من جورجينا كهدية عيد الميلاد ، لكن الأمور ليست جيدة بين الزوجين.

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من المعروف أن رونالدو من محبي السيارات وقد بدا سعيدًا جدًا بالهدية ، ولكن قد تكون هناك مشكلات خلف الكواليس، بحسب ما نشرت صحيفة "ماركا" الإسبانية.


هل انفصل كريستيانو رونالدو عن جورجينا رودريغيز؟

أفاد البرنامج التلفزيوني "Socialite" ، أن لاعب كرة القدم وزوجاته يحاولا ضمان ظهور كل شيء على ما يرام على قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بهما ، لكن هذا ليس هو الحال على الإطلاق خلف الأبواب المغلقة.

لقد أضاف المزيد من النيران إلى الشائعات القائلة بأن علاقتهما موجودة فقط لأنها مفيدة لكل من حياتهم المهنية والأوضاع كمشاهير ، لكنهم أنكروا دائمًا أن هذا هو الحال.

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وقال الصحفي غونزالو فاسكويز إن "خيبة الأمل الأخيرة للاعب في مونديال قطر مع المنتخب البرتغالي ربما تسببت في أزمة والزفاف الذي خططوا له أصبح' على أهبة الاستعداد ".

هل تحويل النصر له علاقة؟
وقع رونالدو للتو مع فريق النصر السعودي لبقية الموسم ، لذا لا يمكن استبعاد أن رودريغيز لديها اعتراضات على الانتقال معه إلى الشرق الأوسط ، على الأرجح بعيدًا عن جميع أو معظم أصدقائها وعائلتها.

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