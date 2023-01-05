بدأت الحرب.. فيريرا يُكذب مرتضى منصور ويكشف سبب استبعاد فتوح وجمعة

كذب البرتغالي جوزفالدو فيريرا، المدير الفني للزمالك، مرتضى منصور رئيس النادي بخصوص أسباب عرض أحمد فتوح وعبدالله جمعة لاعبي الفريق للبيع.

وقال مرتضى منصور في تصريحات لقناة الزمالك"عبد الله جمعة وأحمد فتوح اتنين حشاشين، أخبرتهم بأن يأتوا لي بعروض ويرحلوا عن الفريق".

وردًا على عرض الثنائي للبيع، قال فيريرا في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة:"أحمد فتوح وعبدالله جمعة مصابين، لم يتواجدا معنا لأسباب طبية".

وأضاف:" الحصول على أي معلومات خاصة بالفريق تكون عن طريقي أنا فقط".

ونشر مرتضى منصور بيانًا عبر حسابه على موقع “فيس بوك" جاء فيه:"قرر مجلس إدارة نادي الزمالك عدم الاشتراك في تمثيلية هزلية يقودها اتحاد الكرة مع لجنة الحكام هدفها اهداء النادي المنافس بطولة الدوري .

غرامة مالية

كما قرر مجلس الادارة توقيع غرامة مالية علي جميع اللاعبين هي ٢٠ في المائة من المستحقات مع ايقافها الي اجل غير مسمي.

وقرر ايقاف كلا من احمد فتوح وعبد الله جمعة واحالتهما للتحقيق واجراء تحاليل لهما غدا بمعرفة الدكتور محمد اسامة لاسباب لن نفصح عنها والتأكيد علي انهما غير مصابين بفيروس كورونا مع عرضهما للبيع.