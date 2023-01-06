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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

Lenovo تكشف النقاب عن هاتف Thinkphone

Thinkphone
Thinkphone

اشترت شركة Lenovo منذ تسع سنوات موتورولا Motorola، واليوم تطرح أول هاتف ذكي يحمل علامة تجارية فرعية مشتركة بين العلامتين التجاريتن

وفقا لتقرير موقع  gizmochina يأتي هاتف Thinkphone من Motorola ، كما يوحي اسمه مشابه إلى حد كبير بأجهزة الكمبيوتر المحمول ThinkPad،  حتى الزر الأحمر الذي طالما ميز هذه الأجهزة  يركز هاتف Thinkphone على إعدادات الأمان وهو المكمل لأجهزة ThinkPad ، خاصة وأنه توجد الحافظة المشتركة والاتصال التلقائي عبر شبكات واي فاي Wi-Fi. 

ميزات هاتف ThinkPhone

يأتي هاتف ThinkPhone من "موتورولا" بتصميم يتميز بالمتانة والصلابة، تم تصميم اللوحة الخلفية من ألياف الأراميد خفيفة الوزن ، والتي تزعم الشركة أنها أقوى من الفولاذ. هيكل الجهاز مصنوع من الألومنيوم المستخدم في صناعة الطائرات، بينما نجد في الجهة الأمامية زجاج  Gorilla Glass Victus.

بالنسبة للمواصفات يأتي الهاتف الذكي بشاشة OLED مقاس 6.6 بوصة بدقة 2400 × 1080 بكسل ومعدل تحديث 144 هرتز. كما يوفر دعم HDR10 +. يتم تشغيله بواسطة معالج وحدة مركزية من كوالكوم Snapdragon 8 Plus Gen 1 ، يقترن إما بذاكرة وصول عسوئاي بسعة 8 جيجابايت / 12 جيجابايت رام ومساحة تخزين على القرص الصلب  128 جيجابايت أو 256 جيجابايت أو 512 جيجابايت.

Thinkphone 

إعدادات الكاميرا

لعشاق التصوير ، يتميز هاتف Lenovo ThinkPhone بكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مع فتحة عدسة f / 1.8 مع تقنية التركيز التلقائي للكشف عن الطور  PDAF والتثبيت البصري OIS. هناك أيضًا كاميرا ثانية فائقة الدقة بدقة 13 ميجابكسل فتحة عدسة f / 2.2 مع مستشعر ماكرو. في المقدمة ، توجد كاميرا سيلفي بدقة 32 ميجابكسل مع ضبط تلقائي للصورة.

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الهاتف Lenovo ThinkPhone حاصل على شهادة MIL-STD 810H و IP68 ، مما يعني أنه مقاوم ضد الماء ودرجات الحرارة المنخفضة جدا لدرجة الجليد والاهتزازات. يحتوي هاتف لينوفو الذكي على بطارية سعة 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السلكي بقدرة 68 وات والشحن اللاسلكي بقوة 15 وات. 

يأتي الهاتف الذكي مثبت عليه تطبيقات Microsoft 365 و Outlook و Teams. سيتم إطلاقه قريبًا في أسواق الولايات المتحدة وأوروبا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وأستراليا وبعض دول آسيا لكن السعر لم يعلن حتى الآن.

هاتف لينوفو Thinkphone موتورولا Motorola ThinkPad واي فاي Lenovo

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