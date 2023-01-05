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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بتهم فساد.. موريتانيا تمنع رئيسها السابق من السفر خارج البلاد

موريتانيا
موريتانيا

منعت السلطات الموريتانية، الرئيس السابق محمد ولد عبدالعزيز، من مغادرة البلاد قبل محاكمته نهاية يناير الجاري، بتهم تتعلق بالفساد.

وقال ولد عبدالعزيز، في بث مباشر عبر "فيسبوك"، إن الشرطة منعته من مغادرة البلاد في المطار قبل سفره للخارج، موضحاً أنه غير خاضعٍ للرقابة القضائية، أو أي وضعية يمكن تمنعه من السفر.

وأكد مصدر قضائي، أن الرئيس الموريتاني السابق سيُحاكَم أمام القضاء بتهم فساد مع 11 من كبار الشخصيات في نظامه اعتباراً من 25 يناير الجاري.

واتُّهم ولد عبدالعزيز في مارس 2021، إلى جانب شخصيات عدة رفيعة المستوى، بهذه الأفعال المفترضة التي ارتُكبت خلال وجوده على سدة الحكم بين عامي 2008 إلى 2019.

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