الولايات المتحدة توقع اتفاقية بـ3.7 مليون دولار لدعم الانتخابات والتنمية في موريتانيا

وقَّع وزير الاقتصاد الموريتاني عثمان مامودو كان، اتفاقية، مع السفيرة الأمريكية لدى موريتانيا سينثا كيرشيت، بالعاصمة نواكشوط، بقيمة 3 ملايين و750 ألف دولار؛ لدعم مسار تحضير الانتخابات المقبلة، وأهداف التنمية في موريتانيا.

وأوضحت وزارة الاقتصاد الموريتانية أن هذا التمويل المقدم من طرف الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية يكون على شكل منحة مخصصة لدعم قطاع الزراعة، والعملية الانتخابية القادمة في موريتانيا بشكل أكبر.

وذكرت السفيرة الأمريكية أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والحكومة الموريتانية وقعتا عام 2016 اتفاقية بهدف توفير الدعم الاجتماعي والاقتصادي للشباب الموريتاني، مشيرة إلى أنه تم القيام ببعض إجراءات التعديل على هذه الاتفاقية.

وبينت أن التعديل الجديد الذي تم إجراؤه اليوم يعكس التزام الولايات المتحدة الأمريكية بأن تقوم الحكومة الموريتانية بوضع جدول أعمال التنمية الخاص بها.